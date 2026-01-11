Агроклассы

В 2025 году Смоленская область стала пилотным регионом по разработке модели интеграции образовательных организаций в систему подготовки кадров для АПК. Это позволяет выстроить систему профориентации от школы до реального сектора экономики.

В регионе создают 14 агротехнологических классов для учеников 7-11 классов. В прошлом году в пяти школах области уже открылись первые классы агробиотехнологий, оснащенные современным оборудованием: в Велижской средней школе № 1, Краснинской средней школе, Верхнеднепровской школе № 3, школе № 6 города Сафоново и Капыревщинской средней школе Ярцевского муниципального округа.

У агроклассов различные специализации. Школьники углубленно изучают профильные предметы, проходят практику на местных агропредприятиях.

Параллельно ведется работа по улучшению жилищных условий работников агропромышленного комплекса. Смоленская область – один из лидеров в стране по объему привлеченных средств на строительство жилья для профессорско-преподавательского состава Смоленской государственной сельскохозяйственной академии. В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2025 году построено более 4 тыс. квадратных метров жилья, что позволило улучшить жилищные условия 85 семей.