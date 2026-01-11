Голосуй за лучшую ель

Сегодня стартовало голосование в рамках масштабного Всероссийского конкурса «Елки России». Он проходит при поддержке Минстроя России и Администрации Президента Российской Федерации, ВАРМСУ, АНО «Креативная экономика» и Ресурсного центра «Фейшен ХАБ». Наш регион представлен сразу в двух номинациях.

На победу в номинации «Елка России в крупном городе» претендует новогодняя ель «Русские узоры», установленная на площади Ленина в Смоленске. В номинации «Елка России в малом городе или населенном пункте» представлена ель «Традиционная», которая украшает поселок Верхнеднепровский Дорогобужского муниципального округа. Обе праздничные ели успешно прошли предыдущие отборочные этапы конкурса.

Принять участие в голосовании может любой гражданин РФ в любом регионе страны. Оно продлится всего три дня – до 13 января в официальном сообществе конкурса ВКонтакте. Создание праздничной атмосферы в наших городах – важная часть формирования комфортной городской среды. Давайте поддержим участников из Смоленской области!

Ссылка для голосования за новогоднюю ель в Смоленске: https://vk.ru/wall-228435980_173.

Ссылка для голосования за новогоднюю ель в поселке Верхнеднепровский Дорогобужского муниципального округа: https://vk.ru/wall-228435980_1846.