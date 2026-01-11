Соцконтракт

Социальный контракт – один из инструментов поддержки наших жителей, который зарекомендовал себя. Он позволяет помочь людям в трудной жизненной ситуации, в поиске работы или в создании собственного бизнеса.

В 2025 году в Смоленской области было заключено 628 социальных контрактов, что на 18% больше, чем годом ранее. Большинство из них направлены на развитие малого бизнеса. Жители региона чаще всего выбирают для открытия своего дела такие сферы, как сельское хозяйство, ремонт и строительство, производство, автомобильное обслуживание и услуги в сфере красоты. Более 150 контрактов заключены для помощи в трудоустройстве, а около 50 – для развития личных подсобных хозяйств.

В 2026 году государственная поддержка через социальные контракты будет продолжена. Планируется заключить около 700 социальных контрактов. Подробную информацию об условиях их заключения можно найти на официальном сайте Министерства социального развития Смоленской области. (https://socrazvitie.admin-smolensk.ru/gosudarstvennaya-socialnaya-pomosch-na-osnovanii-socialnogo-/)