Уборка снега продолжается

Продолжается работа по ликвидации последствий одного из самых сильных снегопадов за последние десятилетия.

В ночную смену к уборке было привлечено 28 единиц спецтехники.

Улицы и дороги уже в основном расчищены, сейчас акцент делается на доочистке частного сектора и вывозе снега.

Начало 2026 года принесло мощнейшие снегопады на всю европейскую территорию России. По сведениям центра погоды «Фобос» — это самые сильные снегопады за последние 56 лет.

Источник: пресс-служба Администрации Сафоновского муниципального округа