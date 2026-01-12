 Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

Уборка снега продолжается

14.01.2026

Продолжается работа по ликвидации последствий одного из самых сильных снегопадов за последние десятилетия.
В ночную смену к уборке было привлечено 28 единиц спецтехники.

Улицы и дороги уже в основном расчищены, сейчас акцент делается на доочистке частного сектора и вывозе снега.

Начало 2026 года принесло мощнейшие снегопады на всю европейскую территорию России. По сведениям центра погоды «Фобос» — это самые сильные снегопады за последние 56 лет.

Источник: пресс-служба Администрации Сафоновского муниципального округа

