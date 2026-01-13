﻿В Смоленской области программа переобучения по нацпроекту «Кадры» дополнена профессиями для ветеранов СВО

В рамках национального проекта «Кадры» в Смоленской области расширен перечень профессий и программ для бесплатного переобучения ветеранов специальной военной операции.

Обновленный список профессий и специальностей для программ бесплатного переобучения на 2026 год скорректирован на основе нового 7-летнего прогноза кадровой потребности до 2032 года, а также предложений отраслевых ведомств и регионов. Участники специальной военной операции по-прежнему смогут обучаться по всем специальностям перечня. При этом он дополнен отдельным блоком профессий, которые доступны для ветеранов специальной военной операции (в том числе те, по которым возможна дистанционная занятость).

Напомним, чтобы пройти бесплатное переобучение по нацпроекту «Кадры» необходимо подать заявку на портале «Работа России» и пройти профориентацию. Специалисты помогут подобрать подходящую программу переобучения с учетом образования, интересов и навыков соискателя. Уже на этапе профориентационного собеседования ему могут подобрать потенциального работодателя, а перед началом занятий заключается трехсторонний договор.

«Помощь и поддержка участников СВО, их семей являются приоритетными для нас. Одно из направлений этой работы – помощь защитникам с трудоустройством, переподготовкой и открытием собственного бизнеса после возвращения к гражданской жизни, — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин. — В частности, предлагаем рабочие места на наших предприятиях, в организациях и органах власти, реализуем по поручению Президента Владимира Владимировича Путина программу «Герои СВОего времени. Смоленск», направленную на подготовку управленцев из числа участников СВО. Продолжим максимально помогать ветеранам быстрее адаптироваться к мирной жизни».

Пресс-служба Правительства Смоленской области