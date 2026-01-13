13 января – День российской печати

История отечественной журналистики начинается 13 января 1703 г., когда по указу Петра I вышел в свет первый номер русскоязычной газеты «Ведомости», который носил название «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах». Газета издавалась и в Москве, и в Санкт-Петербурге, её название часто менялось – «Ведомости», «Российские ведомости», «Ведомости Московские».

История «Сафоновской правды» началась в 1929 году. Издание тоже несколько раз меняло своё название: «Социалистический путь», «Путь к социализму», «Вперёд», но содержание – миссия газеты – оставалось неизменным. Она всегда была и остается тем самым рупором, через который говорит общество, выражая свои мысли, чаяния и тревоги. Это не просто бумага с буквами, это живой пульс города, округа.

День печати – это особенный день, который объединяет всех, кто связан с миром газет. Это, конечно, праздник для нас, журналистов, которые добывают информацию и рассказывают её, и для печатников, чьими руками создаются эти бумажные носители. Но не менее важен этот день и для вас, дорогие читатели! Ведь именно вы даете газете жизнь, делая её нужной и востребованной.