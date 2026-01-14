Губернатор Василий Анохин открыл новый спортивный объект в Красном

Занятия физической культурой и спортом должны быть доступны детям и взрослым. Для этого в регионе возводят новые спортивные объекты. В Краснинском муниципальном округе открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Здесь жители поселка Красный и близлежащих населенных пунктов смогут играть в волейбол, мини-футбол, большой теннис и заниматься другими видами спорта.

Объект построен в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». В ФОКе будут проходить тренировки и соревнования. Запланированы региональные, а также международные турниры с участием белорусских спортсменов. В день открытия на новой спортивной площадке состоялись товарищеские матчи по мини-футболу, волейболу и баскетболу среди школьных команд.

– Проводим системную работу по укреплению спортивной инфраструктуры области. Аналогические комплексы уже возведены в Угре и Ельне, в Вязьме будет открыт новый бассейн, обновляются спортивные площадки ГТО в различных муниципальных округах, – рассказал о перспективах Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

В 2026 году запланировано строительство нового зала единоборств в Рославле, ФОКа в Демидове, обустройство спортивных площадок ГТО в Смоленском, Сафоновском, Шумячском, Демидовском, Духовщинском, Рославльском и Гагаринском муниципальных округах. В Смоленске продолжат строительство теннисного центра на проспекте Гагарина, ФОКа «Термолэнд-Дельфин» на ул. Кутузова и ремонт ФОКа на улице Попова. Всего в регионе в настоящее время работает более 2,5 тысяч спортивных объектов.