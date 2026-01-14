Губернатор Василий Анохин рассказал о работе по трудоустройству смолян

Стабильная занятость и возможность для профессионального роста – основа уверенности для каждой семьи и экономики региона. Один из ключевых показателей социального и экономического благополучия региона – ситуация на рынке труда. По итогам 2025 года уровень регистрируемой безработицы в Смоленской области составил 0,41 %.

В 2025 году кадровый центр Смоленской области «Работа России» оказал содействие в поиске работы более 13 тысячам человек. Почти 8 тысяч успешно трудоустроены, включая более двух тысяч несовершеннолетних, которые подрабатывали в свободное от учебы время.

– Центрами занятости также проводится работа по подбору персонала на замещение вакантных позиций, которая позволяет лидерам ЭКГ-рейтинга в приоритетном порядке снизить кадровый дефицит у ответственных компаний и повысить доверие к региональным органам власти. Этот рейтинг позволяет оценивать деловую репутацию предприятий, – пояснил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Кадровый центр активно занимается трудоустройством ветеранов СВО и участвует в реализации отдельного направления программы «Герои СВОего времени. Смоленск» для бойцов без высшего образования.

Еще одно важное направление – поддержка женщин, воспитывающих детей. С 2021 года в рамках национально проекта в регионе успешно реализуется программа обучения мам с детьми до трех лет. Более 530 смолянок прошли переобучение, повысили квалификацию или освоили новую профессию, востребованную на рынке труда.

Кроме того, с 2024 года компании, которые создают рабочие места для незанятых мам с детьми до трех лет, получают субсидии.