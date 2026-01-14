 Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

Крещенские купания

15.01.2026

Купание в проруби в Крещение является устоявшейся традицией. В ночь с 18 на 19 января люди массово окунаются в ледяную воду, часто не задумываясь о противопоказаниях и безопасности. Одним из определяющих факторов безопасности является состав и качество воды в купелях. Соответствующие лабораторные исследования проб, взятых в местах планируемых купаний, Роспотребнадзор ежегодно проводит по всей стране. На данный момент проверено более 80% водоемов, задействованных в проведение обряда. 
Тем, кто планирует окунаться в прорубь, напоминаем о мерах предосторожности. Проводить крещенские купания рекомендуется только в официально оборудованных местах, где осуществляется контроль за соблюдением правил безопасности сотрудниками спасательных и медицинских служб. 
Всем ли можно купаться в проруби?
Купание в ледяной воде противопоказано людям с заболеваниями:

— сердечно-сосудистой системы,
— центральной и периферической нервных систем, 
— дыхательных путей,
— желудочно-кишечного тракта,
— мочеполовой системы, 
— с воспалительными заболеваниями носоглотки, 
— с эндокринными заболеваниями. 
Кроме того, не рекомендуется купаться в проруби детям, беременным женщинам, а также пожилым людям. 
Рекомендации для людей, планирующих искупаться в проруби: 
1. Перед погружением в прорубь необходимо измерить уровень артериального давления и убедиться в том, что его значения в норме. 
2. Перед входом в прорубь необходимо разогреть кожные покровы (растереть, размяться), побыть на воздухе. 
3. Не следует нырять в прорубь вперед головой это чревато резким спазмом сосудов головного мозга и потерей сознания; первыми в воду опускаются ноги. Прыгать или нырять в прорубь запрещается. 
4. Дольше 1 минуты в проруби задерживаться не рекомендуется, чтобы не допустить общего переохлаждения. 
5. Выходя из купели необходимо держаться за поручни или воспользоваться помощью окружающих. 
6. Сразу после купания следует насухо вытереться полотенцем и надеть теплую одежду. 
7. Оставаться на улице не рекомендуется, следует зайти в теплое помещение и выпить безалкогольный согревающий напиток.

Специальные места, разрешенные для купания в проруби, на территории Сафоновского муниципального округа отсутствуют.

Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области

Опубликовано в категории Приоритеты

Будьте первым, кто оставит комментарий!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

© Газета «Сафоновская правда». Все права защищены.
Яндекс.Метрика