Крещенские купания

Купание в проруби в Крещение является устоявшейся традицией. В ночь с 18 на 19 января люди массово окунаются в ледяную воду, часто не задумываясь о противопоказаниях и безопасности. Одним из определяющих факторов безопасности является состав и качество воды в купелях. Соответствующие лабораторные исследования проб, взятых в местах планируемых купаний, Роспотребнадзор ежегодно проводит по всей стране. На данный момент проверено более 80% водоемов, задействованных в проведение обряда.

Тем, кто планирует окунаться в прорубь, напоминаем о мерах предосторожности. Проводить крещенские купания рекомендуется только в официально оборудованных местах, где осуществляется контроль за соблюдением правил безопасности сотрудниками спасательных и медицинских служб.

Всем ли можно купаться в проруби?

Купание в ледяной воде противопоказано людям с заболеваниями:

— сердечно-сосудистой системы,

— центральной и периферической нервных систем,

— дыхательных путей,

— желудочно-кишечного тракта,

— мочеполовой системы,

— с воспалительными заболеваниями носоглотки,

— с эндокринными заболеваниями.

Кроме того, не рекомендуется купаться в проруби детям, беременным женщинам, а также пожилым людям.

Рекомендации для людей, планирующих искупаться в проруби:

1. Перед погружением в прорубь необходимо измерить уровень артериального давления и убедиться в том, что его значения в норме.

2. Перед входом в прорубь необходимо разогреть кожные покровы (растереть, размяться), побыть на воздухе.

3. Не следует нырять в прорубь вперед головой это чревато резким спазмом сосудов головного мозга и потерей сознания; первыми в воду опускаются ноги. Прыгать или нырять в прорубь запрещается.

4. Дольше 1 минуты в проруби задерживаться не рекомендуется, чтобы не допустить общего переохлаждения.

5. Выходя из купели необходимо держаться за поручни или воспользоваться помощью окружающих.

6. Сразу после купания следует насухо вытереться полотенцем и надеть теплую одежду.

7. Оставаться на улице не рекомендуется, следует зайти в теплое помещение и выпить безалкогольный согревающий напиток.

Специальные места, разрешенные для купания в проруби, на территории Сафоновского муниципального округа отсутствуют.

Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области