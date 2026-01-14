Купание в проруби в
Крещение является устоявшейся традицией. В ночь с 18 на 19 января люди массово
окунаются в ледяную воду, часто не задумываясь о противопоказаниях и
безопасности. Одним из определяющих факторов безопасности является состав и
качество воды в купелях. Соответствующие лабораторные исследования проб, взятых
в местах планируемых купаний, Роспотребнадзор ежегодно проводит по всей стране.
На данный момент проверено более 80% водоемов, задействованных в проведение
обряда.
Тем, кто планирует окунаться в прорубь, напоминаем о мерах предосторожности. Проводить крещенские купания рекомендуется только в официально оборудованных местах, где осуществляется контроль за соблюдением правил безопасности сотрудниками спасательных и медицинских служб.
Всем ли можно купаться в проруби?
Купание в ледяной воде противопоказано людям с заболеваниями:
— сердечно-сосудистой
системы,
— центральной и периферической нервных систем,
— дыхательных путей,
— желудочно-кишечного тракта,
— мочеполовой системы,
— с воспалительными заболеваниями носоглотки,
— с эндокринными заболеваниями.
Кроме того, не рекомендуется купаться в проруби детям, беременным женщинам, а также пожилым людям.
Рекомендации для людей, планирующих искупаться в проруби:
1. Перед погружением в прорубь необходимо измерить уровень артериального давления и убедиться в том, что его значения в норме.
2. Перед входом в прорубь необходимо разогреть кожные покровы (растереть, размяться), побыть на воздухе.
3. Не следует нырять в прорубь вперед головой это чревато резким спазмом сосудов головного мозга и потерей сознания; первыми в воду опускаются ноги. Прыгать или нырять в прорубь запрещается.
4. Дольше 1 минуты в проруби задерживаться не рекомендуется, чтобы не допустить общего переохлаждения.
5. Выходя из купели необходимо держаться за поручни или воспользоваться помощью окружающих.
6. Сразу после купания следует насухо вытереться полотенцем и надеть теплую одежду.
7. Оставаться на улице не рекомендуется, следует зайти в теплое помещение и выпить безалкогольный согревающий напиток.
Специальные места, разрешенные для купания в проруби, на территории Сафоновского муниципального округа отсутствуют.
Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области
