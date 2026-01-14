﻿Смоленская область присоединилась к Неделе продвижения активного образа жизни

С 12 по 18 января Министерство здравоохранения объявило в России Неделей продвижения активного образа жизни. Ее цель — напомнить о важности физической активности для здоровья, в том числе для лечения и профилактики хронических заболеваний.

Движение – это одна из основных физиологических потребностей организма человека. Двигательная активность связана со всеми аспектами здоровья: физическим, психическим и социальным и определяет уровень обменных процессов, состояние многих систем организма.

Результаты исследования STEPS показали, что только четверть жителей Смоленской области активно проводят свое свободное время, у более половины опрошенных физическая активность практически отсутствует.

Стоит помнить, что низкая физическая активность является таким же опасным фактором риска развития заболеваний, как и курение, избыточная масса тела, повышенное содержание холестерина в крови и высокое артериальное давление. Кроме того, малоподвижный образ жизни увеличивает риск развития ишемической болезни сердца на 30%, сахарного диабета II типа на 27%, рака толстого кишечника и рака молочной железы на 21-25%.

Повышение уровня физической активности сокращает риск артериальной гипертензии и других болезней сердца и сосудов, атеросклероза, сахарного диабета и ожирения, остеопороза, некоторых форм рака, депрессии, деменции и является профилактикой старения. Она нормализует гормональный фон, работу ЖКТ, увеличивает возможности легких, мышц и сосудов, укрепляет иммунитет, нормализует сон, снижает уровень холестерина и прочее. Благодаря достаточной физактивности снижается смертность от всех причин. По данным Минздрава, около 5 млн смертей в год можно было бы предотвратить, если бы люди больше двигались.

В течение недели требуется минимум 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической активности. Не обязательно изнурять себя тренировками в фитнес-клубах и спортивных залах, существует много других способов физической активности: зарядка, пешие прогулки и так далее.