Новая эра для сафоновских читаек

Сафоновская центральная районная библиотека вошла в число победителей всероссийского конкурса Фонда Тимченко «Среда возможностей».

Участников проекта «Навигатор цифрового мира: библиотека для подростков» ждут мастер-классы по 3D-моделированию и медиатворчеству, квесты и обучающие игры по кибербезопасности, проектные лаборатории, где идеи превращаются в реальные цифровые продукты: видео, анимации, 3D-модели.

Сафоновцы всегда активно участвуют в конкурсах разного уровня, и весьма успешно. Так, в мае 2025 года они стали победителями конкурса «Большой проект для маленькой библиотеки» с проектом «Есенин-game. Народный квиз».

В рамках проекта «Инклюзивный STEM-центр «Техномикс» на базе библиотеки открылся уникальный центр, где дети с ограниченными возможностями здоровья могут заниматься программированием, конструировать роботов, создавать модели при помощи 3D-ручки, проводить научные эксперименты.

В августе 2025 года Центральная районная библиотека стала серебряным призёром Всероссийского смотра-конкурса «Город в деталях: живое наследие». Второе место в номинации «Народная память» библиотека получила за проект «Образ памяти: место гибели доктора в шинели Бориса Филипповича Малкина», военного врача 1-й Смоленской партизанской дивизии, известной под названием «Дедушка».

И совсем свежая информация! Интервью с Ириной Лукиничной Толстых «Особый дар: о людях, которые меняют мир негромко» стало победителем конкурса «Подвигам жить в веках» в номинации «Герои живут рядом». Средства подарочного сертификата в размере 100 тысяч рублей пойдут на улучшение материально-технической базы библиотеки.

