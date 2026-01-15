Планы по строительству социально значимых объектов обсудили на заседании регионального строительного штаба

В 2025 году на Смоленщине было многое сделано для улучшения и развития социальной инфраструктуры. В этом году работа будет продолжена. «Стремимся к тому, чтобы школы, детские сады, медицинские учреждения, культурные и спортивные объекты становились более современными, а качество жизни смолян улучшалось», – отметил Губернатор Василий Анохин.

В 2026 году предстоит завершить строительство нового корпуса детской областной больницы и психиатрической больницы в Смоленске. Это поручение Президента России Владимира Владимировича Путина. Также в этом году планируется начать ремонтные работы на 12 объектах здравоохранения: в больницах города Смоленска, Вяземского, Сафоновского, Ярцевского, Дорогобужского муниципальных округов. В 2026 году будет построено новое приемное отделение в Смоленской областной клинической больнице. Работы уже начались, оборудование закуплено. Кроме этого, предусмотрено обновление подстанций скорой помощи.

Создаются комфортные условия для обучения школьников и студентов СПО. В 2025 году провели ремонт 15 образовательных учреждений, в этом предстоит обновить еще 18 организаций. В 2026 году продолжится строительство детских садов на Краснинском шоссе в Смоленске, поселке Миловидово, а также школы в Печерске Смоленского муниципального округа.

Важно, чтобы малые города и села были привлекательны для жизни и сюда приезжали молодые семьи. Продолжится строительство нового жилья в муниципальных образованиях. В этом году будут возведены три малоэтажных жилых комплекса в Гагаринском, Ельнинском и Смоленском муниципальных округах, приобретено 14 квартир для работников АПК в Починковском муниципальном округе.

Активно развивается спортивная инфраструктура. Строятся и ремонтируются дороги и мосты. В этом году стартует масштабная программа дорожных работ в Смоленске. Особое внимание будет уделено Заднепровскому району, где запланирован ремонт ул.Кашена и площади Желябова.