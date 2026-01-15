﻿Опыт Смоленской АЭС в использовании современных технологий изучили представители мэрии Смоленска





Атомная станция продемонстрировала примеры применения отраслевых стандартов культуры безопасности и методологии производственной системы Росатома

Смоленскую АЭС с рабочим визитом посетила делегация администрации Смоленска. Цель технического тура на ключевое энергетическое предприятие региона – узнать больше о лучших технологических, социальных и кадровых практиках, чтобы адаптировать эффективные решения в работе городских служб.

«Рад, что опыт атомной станции вызывает интерес у администрации Смоленска, – отметил директор Смоленской АЭС Иван Сидоров. – В городской инфраструктуре могут найти применение наши практики в сфере бережливых технологий, управления процессами. Готовы делиться наработками и совместно реализовывать социально значимые проекты, в первую очередь направленные на подготовку молодых специалистов. Так, с руководством Смоленского филиала МЭИ решен вопрос создания кафедры по ядерным компетенциям. Это прямые инвестиции в наше общее будущее, связанное со строительством новых энергоблоков».

Представители мэрии побывали в центральном и машинном залах, ознакомились с циклом производства электроэнергии и организацией труда. Особенно их интересовало применение на практике отраслевых стандартов культуры безопасности и методологии производственной системы Росатома, в том числе стандартизации. Также программа включала в себя посещение информационно-выставочного центра, экспозиция которого демонстрирует как современные достижения, так и будущее атомной энергетики России.

«Смоленская область гордится, что на ее территории есть атомная станция. Команда администрации Смоленска вовлечена в процессы развития Росатома, корпорация регулярно проводит для нас учебные семинары, и, чтобы увидеть своими глазами производство, мы инициировали выездную стратегическую сессию. В ходе визита узнали много о том, как строится принцип работы всей атомной сферы России. Здесь технологии идут на шаг впереди, приветствуются и поощряются инициативы улучшений. Социальная политика позволяет чувствовать себя уверенным и защищенным», – отметил заместитель главы Смоленска Денис Азаренков.

По признанию всех участников техтура, действующая на Смоленской АЭС отраслевая система социальных гарантий, оплаты труда, мотивации, непрерывного обучения, карьерного роста – яркий пример эффективного формирования кадрового резерва и привлечения молодежи в регион.

«В рамках акселератора Агентства стратегических инициатив мы уже оценивали мощный потенциал Смоленской АЭС для промышленного туризма, ключевые задачи которого – профориентация молодежи, обеспечение предприятий кадрами и привлечение новых партнеров, — отметила заместитель главы Смоленска Юлия Никифорова. – Давно стремились попасть на атомную станцию, невероятно впечатлена масштабами предприятия. Для меня это одмн из самых интересных, полезных и запоминающихся визитов. Атомная энергетика – наше будущее, и население необходимо знакомить с такими объектами – точками роста для городов и регионов, чтобы люди понимали, где можно и нужно работать».

Росатом и его предприятия выступают не только гарантами энергетической безопасности страны, но и центрами компетенций в области высокотехнологичного управления, социального развития и кадровой политики. Открытый диалог и обмен лучшими практиками между Смоленской АЭС и администрацией областного центра демонстрирует роль атомной отрасли как драйвера комплексного развития регионов, готового делиться своим уникальным опытом для повышения эффективности работы городских служб и улучшения качества жизни населения.

Справочно:

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС — три энергоблока, электрическая мощность каждого — 1 000 МВт.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС