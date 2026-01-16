Владимир Путин поздравил жительницу Смоленской области со 100-летним юбилеем



Жительницу Дорогобужского округа Смоленской области Нину Захаровну Котенкову поздравил Владимир Путин в день её 100-летия.

Нина Захаровна Котенкова родилась в деревне Горбачи Ельнинского района. Её юность пришлась на суровые годы Великой Отечественной войны, где она, будучи подростком, стала тружеником тыла: копала окопы и работала на ферме, помогая фронту. После войны построила семью, вырастила детей и долгие годы добросовестно трудилась на Дорогобужской ГРЭС.

За доблестный труд она была удостоена званий «Ветеран труда» и «Труженик тыла», а также отмечена государственными наградами.

Торжественную церемонию провели сотрудники комплексного центра социального обслуживания населения, которые посетили юбиляра на дому. Они передали поздравительное письмо от главы государства, а также цветы и подарки.

От всей души поздравляем Нину Захаровну со знаменательным юбилеем. Желаем крепкого здоровья, душевного тепла и благополучия!