В Смоленске отметили День российской печати и вручили награды имени Вадима Синявского

В областном центре состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню российской печати. В чествовании представителей медиасообщества региона — редакторов, журналистов, фотокорреспондентов и технических специалистов — принял участие Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Открывая встречу, глава региона подчеркнул стратегическую важность работы СМИ в современных условиях.

«Сегодня, в условиях проведения специальной военной операции, каждое слово имеет огромное значение. Ваша основная задача — противостоять дезинформации, доносить до людей объективную правду, рассказывать о наших героях и той масштабной работе по развитию региона, которая ведется при поддержке Президента и Правительства РФ», — сказал Василий Анохин.

В рамках торжественной части Губернатор вручил областные награды за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие региональной журналистики.

Главным событием дня стало учреждение новой региональной традиции — вручение журналистской премии имени Вадима Синявского. Вадим Святославович — уроженец Смоленска, участник Великой Отечественной войны и основоположник советской школы спортивного радиорепортажа.

Заместитель председателя Правительства Смоленской области Алексей Гусев подчеркнул, что премия призвана отметить профессионалов, демонстрирующих высочайшие стандарты качества и гражданскую позицию.

Торжественное мероприятие продолжилось чествованием победителей профессионального конкурса. Почетными гостями церемонии также стали министр Смоленской области по внутренней политике Пётр Мухин и председатель регионального отделения Союза журналистов России Марина Проскурнина.

Особую значимость событию придали приветственные адреса от федеральных коллег и семьи легендарного журналиста. Пётр Мухин зачитал обращение председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева и приветствие от Российской ассоциации спортивных комментаторов. В свою очередь, Марина Проскурнина передала слова благодарности от внучки Вадима Синявского — Полины Калинушкиной, а также приветственный адрес от генерального директора ИА «Интерфакс» Алексея Горшакова.

Премия имени Вадима Синявского проводится впервые и уже вызвала широкий отклик в профессиональной среде: на рассмотрение комиссии поступило 77 работ. Корреспонденты «Сафоновской правды» тоже приняли участие и обязательно добьются победы в будущем.

С приветственным словом к медиасообществу обратилась руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Смоленской области Мария Соколова, отметившая важность оперативной и качественной работы журналистов в цифровой среде.

В завершение церемонии Пётр Мухин вручил благодарственные письма Министерства Смоленской области по внутренней политике. Отрадно, что среди награжденных – наш земляк, главный редактор журнала «Край Смоленский» Юрий Шорин.

Фото Ирины Макаровой