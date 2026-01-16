﻿Коллектив Смоленской АЭС в 2025 году пополнили более 190 новых сотрудников





В 2025 году на Смоленскую АЭС было трудоустроено 192 новых сотрудника, 62 из них получили статус «молодой специалист».

«Развитие атомной отрасли напрямую зависит от уровня квалификации персонала. Сегодня недостаточно просто получить диплом. Важно постоянно совершенствоваться и брать на себя ответственность за результат. Поэтому мы ищем не просто выпускников, а тех, кто готов постоянно учиться новому и стремится профессионально расти. Наша цель — формировать не просто кадровый резерв, а новое поколение лидеров, способных определять будущее индустрии», — отмечает заместитель директора по управлению персоналом Смоленской АЭС Эдуард Сеновоз.

Сейчас штат Смоленской атомной станции насчитывает свыше 3700 человек, при этом четверть коллектива — молодёжь в возрасте до 35 лет. Для этой категории работников реализуется особый комплекс мер, направленных на профессиональное развитие и социальную защиту. В их числе — программы адаптации и наставничества, специальный социальный пакет, включающий различные формы материальной помощи, а также всесторонняя поддержка со стороны профсоюзной организации и объединения молодых атомщиков.

«Для меня решение устроиться работать на Смоленскую АЭС стало продолжением истории моей семьи, — рассказывает молодой сварщик цеха централизованного ремонта Максим Максименков. — Мои родные, работающие здесь, открыли мне все её преимущества: от карьерных перспектив до дружного коллектива. А поскольку я родился и вырос в Десногорске, тема атомной энергетики всегда была для меня чем-то родным и понятным».

Помимо социальных гарантий и достойной заработной платы, выпускников привлекает возможность стать частью глобальных технологических проектов — от цифровизации энергетики до вывода новых продуктов на зарубежные рынки. Интерес вызывает и программа специализированного резерва, которая предусматривает подготовку кадров для ключевых должностей в международных проектах Росатома.

«Я окончил Смоленский филиал Московского энергетического института по специальности «Информатика и вычислительная техника», — рассказывает молодой инженер отдела информационно-коммуникационных технологий Дмитрий Ковтун. – Вернуться в родной Десногорск было осознанным шагом: я хочу не просто работать, а профессионально расти на Смоленской АЭС, быть ей и городу полезным. Здесь я вижу возможность для практического применения полученных знаний и реализации перспективных проектов».

Справочно

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

На САЭС круглосуточно работает телефон-автоответчик по номеру 8 (48153) 3-21-24, по которому можно получить информацию о работе атомной станции. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Формирование нового поколения профессионалов является ключевым приоритетом для атомной отрасли. Для этого реализуется комплексная стратегия по привлечению и развитию молодых специалистов, которые стремятся к профессиональному росту и применению своих знаний в решении амбициозных задач. Особое внимание уделяется работе с выпускниками, для которых создаются специальные программы адаптации, наставничества и поддержки, позволяющие быстро интегрироваться в коллектив и вносить вклад в общее дело. Эта системная работа по воспитанию высококвалифицированных кадров направлена на укрепление кадрового потенциала и обеспечение стабильного будущего отрасли.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС