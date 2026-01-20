Губернатор Василий Анохин рассказал об организации медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах

В небольшие села и поселки Смоленской области регулярно выезжают мобильные медицинские комплексы. Таким образом в регионе заботятся о том, чтобы жители, независимо от места проживания, получали качественные медицинские услуги: могли пройти обследование, проконсультироваться у врача. Как сказал наш Президент Владимир Владимирович Путин, (https://t.me/news_kremlin) человек и его здоровье должны находиться в центре внимания.

В 2025 году было организовано более 1700 выездов передвижных медицинских бригад. Врачи и младший медперсонал приняли свыше 50 тысяч человек.

В каждой бригаде есть врач-терапевт, акушер, рентген-лаборант. Комплексы оснащены современным оборудованием для диагностики и профилактики. Пациенты могут пройти флюорографию, маммографию и другие виды обследований. В прошлом году приобрели еще два передвижных медицинских комплекса для Сычевской и Дорогобужской центральных районных больниц. Это позволит еще большему числу жителей пройти необходимые обследования.

– Выездная форма работы в 2026 году будет продолжена. В каждой ЦРБ уже составлены планы-графики выездов в отдаленные и малонаселенные пункты на весь год, – поделилися планами Губернатор Смоленской области Василий Анохин.