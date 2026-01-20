Свыше 2,8 тысяч человек в 2025 году познакомились с работой Смоленской АЭС

Политика атомной отрасли строится на максимальной открытости и информационной прозрачности.

В прошлом году на объектах Смоленской АЭС побывали 2834 человека. География гостей расширилась, включив не только различные регионы России, но и зарубежные страны. Посетители своими глазами увидели, как сочетаются передовые технологии, мощь инженерной мысли, культура безопасности и забота об экологии. Для многих знакомство с деятельностью Смоленской АЭС стало отправной точкой в выборе карьеры и формировании объективного взгляда на отрасль.

«В 2025 году мы провели 187 технических туров. Интерес общества к атомным технологиям непрерывно растёт, — отметил заместитель директора Смоленской АЭС по персоналу Эдуард Сеновоз. — Наши двери открыты для тех, кто хочет узнать о работе современного предприятия, его высочайших стандартах безопасности и социальной ответственности. Особое внимание мы уделяем молодёжи, проводя профориентационные мероприятия для будущих специалистов, которые в будущем продолжат развитие ядерной отрасли».

Просветительская работа ведется адресно и соответствует запросам целевой аудитории. Для учеников младших и средних классов проводятся увлекательные квесты и интерактивы в информационно-выставочном зале ЦИСО «Нейтрино». Семь тематических залов с экспонатами делают погружение в мир атома понятным для посетителей любого возраста.

«Подобные туры невероятно важны для школьников. Они не только расширяют кругозор, но и служат мощным инструментом профориентации. Специалисты АЭС так увлекательно подают сложный материал, что многие наши ученики серьезно задумались связать свое будущее с атомной энергетикой», – рассказывает педагог Новоалександровской средней школы Сергей Фонкин.

Студенты опорных вузов Росатома регулярно совершают углублённые технические туры на Смоленскую атомную станцию, в ходе которых опытные атомщики подробно объясняют им процессы, происходящие на АЭС.

«Мы побывали у самого сердца атомной станции – ядерного реактора. Я испытал восторг, когда увидел эту мощь, масштаб конструкций, которые производят электричество и тепло, — поделился эмоциями студент 2 курса инженерно-физического факультета Ивановского государственного энергетического университета Алексей Подшубякин. — Здесь я понял, что сделал правильный выбор, когда решил получать образование, полезное для атомной промышленности».

Виртуальные туры по ключевым объектам станции и регулярные публикации информационных материалов в открытом доступе позволяют преодолеть географические барьеры. Эта систематическая работа делает сложные атомные технологии ближе и понятнее для самой широкой аудитории.