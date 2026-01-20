﻿На Смоленской АЭС наградили победителей и призеров Спартакиады-2025





Спорт и здоровый образ жизни способствуют сохранению профессионального долголетия сотрудников

Завершилась спартакиада Смоленской АЭС 2025 – ежегодный масштабный проект, направленный на укрепление здоровья и популяризацию активного образа жизни. Более 400 спортсменов выступали в 17 дисциплинах, демонстрируя волю к победе, личные умения и командный дух. Награды лучшим из лучших вручили директор Иван Сидоров и председатель профсоюза Игорь Хомяков.

«Мы подвели прекрасный итог спортивного года на нашей атомной станции. Такие события не просто сплачивают коллектив, они дают почувствовать плечо товарища, учат радоваться общим победам. Команды сражаются за честь цеха, а те, кто выступает в личных дисциплинах, дарят гордость своему подразделению», – подчеркнул директор Смоленской АЭС Иван Сидоров.

Соревнования проходили на спортивных объектах станции и города и охватывали самые разные направления физической и интеллектуальной активности. Каждая дисциплина – отдельная история, свой круг героев и свой неповторимый эмоциональный фон. Площадки волейбола, баскетбола и мини-футбола были ареной стремительных атак, точных передач и слаженных действий.

«Десногорск – идеальный город для занятий спортом, нам очень повезло. Условия лучшие, все бесплатно для нас и в шаговой доступности. Работа позволяет пользоваться всеми спортивными объектами: бегать на стадионе «Атом» или по тропе здоровья в парке, заниматься в тренажерных залах и плавать в бассейне, играть в игровые виды. Я очень рад этому, потому для меня спорт – это жизнь, здоровье, хорошая форма, лучший способ провести свободное время, — поделился инженер службы безопасности Анатолий Федюков, обладатель звания «Лучший спортсмен» по итогам года.

По итогам Спартакиады 1 место заняла команда реакторного цеха, 2 место — команда службы безопасности, 3 место — команда цеха тепловой автоматики и измерений.

Лучшими спортсменами признаны Анна Переходкина, Елена Переходкина, Наталья Морина, Анатолий Федюков, Валентин Переходкин, Андрей Шакин.

По словам председателя профсоюза Смоленской АЭС Игоря Хомякова, все трудовые достижения зависят от работников. А лучший работник – прежде всего, здоровый человек. «Можно иметь семь пядей во лбу, но если не хватает сил и энергии, то и пользы ноль. Огромное спасибо каждому за неравнодушие, стремление быть в форме, желание и умение заниматься спортом», – отметил он.

Справочно

Правительство РФ, региональные власти и крупные российские компании уделяют все больше внимания поддержке различных соревнований, а также мероприятий, направленных на популяризацию спорта среди всех категорий населения, и развитие доступной спортивной инфраструктуры. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.