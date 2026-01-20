﻿На Смоленской АЭС подвели итоги V юбилейного турнира по «Ледовому тиру»





Массовые спортивные мероприятия реализуют социальную политику Росатома и Смоленской АЭС по повышению качества жизни в атомных городах.

В Десногорске успешно проведен пятый, юбилейный турнир по зимней спортивной игре с элементами кёрлинга «Ледовый тир». Мероприятие было организовано и проведено профсоюзной организацией Смоленской атомной станции.

«Мы проводим «Ледовый тир» уже пятый год. За это время он стал традиционным и ожидаемым зимним праздником для жителей нашего города. Мы рады, что с каждым годом проект привлекает все больше новых участников и зрителей, и мы намерены продолжать его развитие», — рассказал председатель профсоюзной организации Смоленской АЭС Игорь Хомяков.

Соревнования впервые прошли на ледовой площадке стадиона «Атом». В этот раз в турнире приняло участие 28 команд по 3 человека в каждой. Мероприятие объединило как опытных спортсменов, так и новичков.

«Сегодня мы собрались здесь с друзьями, коллегами. Уже не первый раз играм в «Ледовый тир», — отметил начальник отдела инспекции и контроля за обеспечением безопасности Смоленской АЭС Сергей Прудников. — Основная задача – зарядиться положительными эмоциями, отвлечься от рабочих дел и повседневных забот, повеселиться и прекрасно провести время».

Для гостей и болельщиков была организована отдельная развлекательная программа. Пока дети катались на тюбингах и участвовали в зимней эстафете, взрослые могли насладиться не только зрелищной игрой, но и горячем чаем.

«Мы первый раз пришли на это мероприятие. Очень здорово и интересно. Просыпается азарт. Все такие доброжелательные, общительные. Погода чудесная, по-настоящему зимняя! Это отличная идея для семейного времяпрепровождения в выходной день», — поделилась эмоциями Алина Велишаева, инженер отдела управления качеством Смоленской АЭС.

Победители и призеры турнира были награждены грамотами, медалями и сладкими подарками.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС