﻿Сотрудники Смоленской АЭС отмечены государственными наградами





Среди них: машинист крана цеха централизованного ремонта Любовь Бескоровайная, ведущий инженер-технолог турбинного цеха Татьяна Савина, старший машинист турбинного цеха Юрий Дубинин и мастер цеха тепловой автоматики и измерений Юрий Безруков.

Любовь к профессии

Ведущий инженер-технолог ТЦ Татьяна Савина награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Работе на Смоленской АЭС она посвятила 45 лет. Профессию выбирала сердцем. Многие выпускники школ, включая девушек, мечтали работать в новой и перспективной атомной энергетике. Освоить технически сложную специальность получалось не у всех. Как вспоминает Татьяна Григорьевна, на курсе в институте по специальности «Атомные станции и установки» диплом защитили только две девушки, среди них была она, остальные — юноши.

С 1987 года Татьяна Савина трудится в турбинном цехе. За эти годы прошла должностные ступени – от техника до ведущего инженера-технолога в группе эксплуатации энергоблока №2. Несмотря на большой объем задач, требующих глубоких технических знаний, владения современными программами, мыслей сменить род деятельности у неё ни разу не возникало. Татьяна Григорьевна занимается документальным сопровождением эксплуатации, технического освидетельствования и эксплуатационного контроля оборудования и трубопроводов, ведет паспорта, вносит данные по ресурсу оборудования в ТОРЭКС, готовит акты обследования дефектных узлов и решения о ремонте при выявлении дефектов. В 2022-2023 годах она доработала согласно требованиям СТО в отечественном графическом редакторе «nanoCAD» 220 схем контроля, которые размещены в электронном архиве ПТО и доступны для персонала Смоленской АЭС.

«Получить столь высокую награду очень почетно, — делится Татьяна Савина. — Я благодарна Родине за признание и оценку моего труда. Когда первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Владиленович Кириенко вручал мне медаль, испытала чувство гордости за Смоленскую АЭС, за наш коллектив турбинного цеха, ведь это не только моя заслуга, но и всего нашего коллектива, который работает как единое целое в атмосфере открытости, взаимопонимания и поддержки. Молодым специалистам желаю не останавливаться на достигнутом, постоянно совершенствовать свои производственные навыки и знания, становиться настоящими профессионалами в своей профессии».

Всегда на высоте

Машинист крана Любовь Бескоровайная также отмечена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Четыре десятилетия она остается верна своей «неземной» профессии. Управлять грузоподъемными механизмами научилась еще в 18 лет, трудовой путь начинала на строящейся Смоленской АЭС, работала по 12 часов на разгрузке поступающих со стройматериалами вагонов. В 1985 году перешла крановщицей в ЦЦР, где полным ходом шла подготовка к пуску 2 энергоблока.

Под куполом машинного зала, на высоте больше 30 метров, Любовь Дмитриевна умело управляет всеми типами кранов, четко понимая меру своей ответственности и за сохранность уникального оборудования, и за безопасность людей внизу. В ее профессиональном багаже – участие в самых сложных операциях: перемещении роторов и цилиндров турбин, крышек турбоагрегатов, выемных частей главных циркуляционных насосов, статоров генераторов весом в сотни тонн. Например, чтобы 250-тонный статор генератора установить на штатное место, нужно сцепить два крана, траверсой зацепить груз и переместить его через весь машинный зал, затем с точностью до миллиметра опустить в пазы. Работа филигранная, требующая огромной концентрации внимания, координации, согласованности действий крановщиков и стропальщика. «Это и есть согласованность действий в команде, где на вес золота четкие коммуникации, соблюдение инструкций, охраны труда и техники безопасности. Этот опыт взаимодействия, понимание, что только общими усилиями можно добиться решения поставленной задачи, мы передаем молодому поколению крановщиков», — отмечает Любовь Бескоровайная.

Она принимала активное участие в проекте по управлению ресурсными характеристиками энергоблоков №1 и 2. Работая в три смены, не считаясь с личным временем, помогала максимально ускорить ход ремонтных операций без снижения их качества.

«Для меня важно не просто выполнять свои обязанности, а делать это с полной отдачей. Особенно радостно, когда после пуска энергоблока понимаешь: в общем результате есть и твоя заслуга. Вдвойне приятно, что руководство цеха централизованного ремонта отметило мой труд, представив к награждению такой высокой наградой, это большая мотивация для дальнейшей работы, — делится Любовь Дмитриевна. — Мы трудимся в одной из самых важных для страны отраслей. В этом я убедилась, посетив грандиозный концерт в Нижнем Новгороде, посвященный 80‐летию атомной промышленности России. Больше 30 тысяч человек с разных предприятий Росатома, из разных уголков нашей страны, невероятная атмосфера единения, гордости, причастности к общему делу. Я счастлива, что посвятила свою жизнь атомной энергетике, миссия которой — нести свет и тепло людям!»

Мастер своего дела

Медалью «За заслуги в освоении атомной энергии» награжден мастер цеха тепловой автоматики и измерений Юрий Безруков. На Смоленскую АЭС он устроился после службы в армии и работы на энергетических предприятиях Урала. Первый энергоблок готовился к пуску, и молодой электрослесарь полностью погрузился в освоение профессии, связанной с автоматикой и средствами измерений в цехе ТАИ. Со временем он прошёл все ступени профессионального роста: от рабочего до мастера, участвовал в пуске всех трёх энергоблоков Смоленской АЭС. С тех пор прошло больше сорока лет, и почти всё это время он отвечает за то, чтобы защиты и сигнализация срабатывали чётко и без ошибок. Под его руководством персонал участка обеспечивает своевременное выявление эксплуатационных дефектов оборудования, их устранение, что способствует безопасной и надежной работе атомной станции.

Среди ключевых достижений Юрия Безрукова — модернизация схемы сигнализации с введением выдержки времени на срабатывание защит турбины. Это даёт персоналу блочного щита управления дополнительное время для оценки ситуации и оперативного реагирования при отклонениях в работе оборудования. Также он участвовал в замене устаревших сигнализаторов уровня жидкости в корпусе генератора на энергоблоке № 3 на оборудование нового поколения.

В рамках ПСР-проекта «Сокращение сроков внедрения дополнительной сигнализации о срабатывании защит турбогенераторов» на 1-м, 2-м, 3-м энергоблоках с участием Юрия Владимировича были разработаны новые алгоритмы работы систем и внедрено 60 дополнительных сигналов.

«Самая большая награда для меня — понимать, что моя работа помогает коллегам на блочном щите принимать правильные решения, — говорит Юрий Безруков. — Я горжусь тем, что тружусь в отрасли, которая непрерывноразвивается — от производства электроэнергии до ядерной медицины и ледокольного флота. Горжусь своими коллегами — профессионалами, на которых всегда можно положиться. Государственная награда за труд — это наше общее достижение и мотивация двигаться дальше и совершенствоваться в своей работе».

Энергия для людей

Медалью «За заслуги в освоении атомной энергии» награжден старший машинист турбинного цеха Юрий Дубинин, который пришел трудиться на САЭС в далеком 1984 году после службы в армии. Он прошел путь от машиниста двигателей внутреннего сгорания до старшего машиниста турбинного отделения. За этими сухими строками трудовой книжки скрываются десятилетия напряженной работы, ночных смен и колоссальной ответственности.

Юрий Евгеньевич принимал непосредственное участие в важнейших этапах модернизации турбинного оборудования: внедрении современной системы шарикоочистки, вводе в эксплуатацию системы управления быстродействующих редукционных устройств сброса пара в конденсаторы турбины, что дало повышение безопасности и надежности работы оборудования энергоблока № 1. Также принимает активное участие в ПСР-проектах по оптимизации обходов оперативного персонала турбинного цеха. Благодаря этой работе удалось значительно повысить качество контроля оборудования и сократить время выполнения обходов. Еще один важный проект с его участием – создание автоматизированной системы контроля уровня турбинного масла. Результат впечатляет: время выполнения процесса сократилось с 89 до 15 минут – почти в 6 раз!

Главным капиталом атомной станции Юрий Дубинин считает людей. В коллективе его уважают не только за профессионализм, но и за прекрасный педагогический талант. Он охотно передает свой богатый опыт молодежи. За время работы лично подготовил 21 специалиста на должность машинистов-обходчиков, передав им не только профессиональные знания, но и свое отношение к делу – ответственное, вдумчивое, с постоянным стремлением к совершенствованию. Для многих из них он стал первым наставником в профессии, заложив фундамент будущей карьеры.

«Приходя на смену, я понимаю, что наша работа – это не просто управление турбинами и контроль параметров. Мы несем свет и тепло в дома миллионов людей, обеспечиваем энергией больницы, школы, предприятия. Когда видишь свет в домах, понимаешь, в этом есть частица нашего труда. И особенно важно, что мы делаем это безопасно, надежно, думая о будущих поколениях. Атомная энергетика – это энергия созидания, и я горжусь, что вношу свой вклад в это благородное дело», — говорит Юрий Дубинин