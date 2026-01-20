﻿95 студентов из Смоленской области прошли в заключительный этап олимпиады «Я – профессионал»

По итогам отборочного этапа IX сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал», которая проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», 95 студентов из Смоленской области успешно справились с заданиями и продолжат борьбу за победу в финале. Всего до заключительного этапа дошли более 29 тысяч человек со всей страны.

В ходе отборочного этапа участники проверяли свои знания по 70 направлениям. Каждый студент мог выбрать неограниченное количество дисциплин вне зависимости от своего направления подготовки.

«Успех студентов из Смоленской области доказывает: качественная подготовка и амбициозная молодежь есть в каждом населенном пункте нашей страны. Для нас важно, чтобы мотивированные участники, независимо от места учебы, получили шанс проявить себя и построить успешную карьеру, и в IX сезоне олимпиады 95 обучающихся семи вузов смоленского региона откроют для себя широкий спектр возможностей для роста и развития– поделился генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Заключительный этап стартует в феврале 2026 года. Дипломанты получат льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру, а медалисты – денежные премии до 300 тысяч рублей.

61 студент смоленского филиала Национального исследовательского университета МЭИ вышел в заключительный этап. Вуз стал лидером по этому направлению в Смоленской области. Также активно проявили себя обучающиеся Смоленского государственного университета (14) и Смоленской государственной сельскохозяйственной академии (7). Самыми востребованными дисциплинами в регионе стали «Разработка беспилотных воздушных судов», «Электроника, радиотехника и системы связи», «Программирование и информационные технологии.

«Участие наших студентов во Всероссийских олимпиадах имеет огромное значение для будущего региона. Олимпиадники осваивают новые компетенции, получают опыт решения реальных профессиональных задач и, что немаловажно, открывают двери к интересным карьерным возможностям», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.