21 января во всем мире отмечается один из самых необычных праздников — Международный день объятий





Психологи считают, что люди, которые стремятся заключить вас в объятия, хотят испытать чувство безопасности, комфорта и любви. А значит, объятия полезны для здоровья, ведь данные эмоции способствуют снижению стресса, улучшают самочувствие и повышают доверие к людям.

Приятно и то, что празднование 21 января не потребует никаких материальных затрат. Вам стоит лишь щедро наградить своим теплом всех, кого посчитаете нужным. Поздравляя с праздником, подарите своим близким и любимым людям объятия в знак теплого отношения к ним, напомнив тем самым о своих искренних теплых чувствах.

Фото Марины Хотулёвой