Первые места и путёвки на Россию

Сафоновцы приняли участие в соревнованиях по тхэквондо ВТФ, которые стали первыми в новом сезоне 2026 г. Они состоялись в спортивном комплексе «Новое поколение» города Смоленска.

Состязания проходили в трех возрастных категориях и собрали более 150 спортсменов из различных муниципальных округов Смоленской области. Для юниоров соревнования стали отборочными на первенство России, которое пройдет в феврале в Рязани.

От нашей команды в категории юниоры 2009-2011 г.р. выступали Никита Селезнёв в категории до 73 кг и Илья Оксентюк в категории свыше 78 кг. Ребята блестяще выступили, заняв первые места, отобрались в сборную области и получили путёвки на первенство России.

Для остальных ребят нашей команды выступление стало не менее фееричным. Золотые награды завоевали Семён Сериков, Кира Гордиенкова, Платон Рихвальский, Дмитрий Оксентюк. Серебро взяли Арина Панасенкова, Василиса Ставрова, Дмитрий Ясюлюнас, Ульянов Никита. На третью ступень пьедестала почёта взошли Вероника Пасютина, Даниил Французов, Андрей Кузьмин.

Сафоновские тхэквондисты уже не первый год отличаются на соревнованиях разных уровней от региональных до международных, что способствует развитию и популяризации тхэквондо в нашем городе.

Поздравляем ребят и желаем больших спортивных успехов, а Никите и Илье – удачи на первенстве России.

Тренируют Сафоновскую команду тхэквондо Ирина и Павел Панасенковы.