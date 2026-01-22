﻿Молодые лидеры атомной отрасли и медицины Десногорска обсудили реализацию совместных проектов на полях форума «Диагноз: Будущее»





Мероприятие прошло с целью демонстрации позитивных преобразований в сфере здравоохранения, а также совместной разработки видения развития Десногорска.

В городе-спутнике Смоленской АЭС – Десногорске состоялся форум «Диагноз: Будущее». Молодые специалисты медсанчасти Десногорска (МСЧ №135) пригласили на встречу активистов города и атомной станции с целью знакомства, демонстрации позитивных преобразований в сфере здравоохранения, а также совместной разработки видения развития Десногорска.

Подобные инициативы имеют стратегическое значение и напрямую соответствуют политике «Росатома» по комплексному развитию атомных городов, где создание привлекательных условий для жизни, работы и самореализации молодёжи является абсолютным приоритетом.

В рамках встречи гости смогли заглянуть «за кулисы» медицинской службы: в рамках мероприятия они посетили Центр промышленной медицины, стационар и взрослую поликлинику, познакомились с их современным оснащением и процессами работы.

«Мы сегодня показываем не просто стены и аппаратуру. Мы показываем драйв современной медицины и команду, которая хочет меняться и расти здесь, в Десногорске. Такие встречи разрушают стереотипы и наглядно показывают, что в атомграде можно построить успешную карьеру в любой сфере», — поделилась впечатлениями молодой врач-офтальмолог МСЧ №135 Екатерина Климова.

Ещё одной немаловажной частью программы стало общение молодёжи в формате открытого диалога. В неформальной обстановке участники форума познакомились, обсудили вызовы будущего, а также наметили первые идеи для реализации совместных социальных и волонтёрских проектов, направленных на улучшение жизни в атомграде.

«Для нас, молодых специалистов АЭС, крайне важно, чтобы город развивался всесторонне. Видеть, что в медицине работают такие же увлечённые и современные профессионалы, которые думают о будущем, — вдохновляет и усиливает желание развивать Десногорск», — рассказал инженер-технолог отдела метрологии Смоленской АЭС Владислав Хахулин.

«МСЧ №135 — это неотъемлемая часть социальной инфраструктуры нашего города. Диалог между молодыми лидерами медицины и атомной отрасли создаёт ту самую синергию, которая позволяет не просто удерживать кадры, а формировать здесь, на месте, сообщество созидателей и профессионалов», — отметила заместитель начальника МСЧ №135 по промышленному здравоохранению Лидия Штаний.