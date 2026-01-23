День ручного письма

Каждый год 23 января в мире отмечается День почерка или, говоря более элегантно, День ручного письма.

По мнению медиков, красота почерка и чистописание способствуют сохранению здоровья и продлению жизни. Например, в Японии и Китае, где повсеместно развиты занятия каллиграфией, считается, что письмом можно лечиться. В свое время в Пекинском институте графической коммуникации провели опыты и выяснили, что студенты с красивым почерком в целом более здоровы и перспективны. Ведь чтобы красиво написать текст, необходимо ровное дыхание, устойчивая психика, активная работа мозга.

В нашей жизни всегда возникают ситуации, когда хочется написать добрые и незатейливые слова именно своей неповторимой рукой. Вот и в честь праздника его организаторы предлагают всем взять в руки ручки и написать послания своим друзьям или родным.

Наверняка у наших подписчиков есть фотографии открыток с каллиграфическим текстом. Делитесь своими шедеврами в комментариях.