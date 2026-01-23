Сафоново с рабочим визитом посетил член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Артем Малащенков



Артем Сергеевич провел рабочую встречу с представителями законодательной и исполнительной власти округа.

Встреча началась с приятного события – награждения! Благодарностью председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Ивановны Матвиенко награждена председатель Сафоновского окружного Совета депутатов Анна Николаевна Захарова. К поздравлениям присоединился исполняющий полномочия Главы муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области Антон Николаевич Кухарев.

В ходе рабочей встречи Артем Сергеевич рассказал о проводимой Комитетом Совета Федерации по науке, образованию и культуре совместной работе с Минкультуры России по внесению изменений в законодательство об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Российской Федерации, о роли культуры в достижении национальных целей развития в условиях современных вызовов и приоритетах государственной политики в области кинематографии, направленной на обеспечение культурного суверенитета России.

Артем Малащенков рассказал о том, что Правительство России включило Смоленскую область в федеральный эксперимент Минпросвещения России по учету результатов государственной итоговой аттестации 9-ых классов при приеме на обучение в средние специальные образовательные учреждения. В следующем году поступить в колледжи Смоленской области будет проще. Проект Минпросвещения РФ позволит смоленским девятиклассникам, поступающим в учреждения СПО, сдавать на государственной итоговой аттестации только два обязательных экзамена — русский язык и математику, что поможет больше времени уделить подготовке к профильным экзаменам. Упрощение процедуры поступления в учреждения СПО уже доказало свою эффективность в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области, где проект охватил порядка 181 тысячи выпускников 9-х классов, 60% из поступивших поступили на технические специальности.

Источник: Администрация Сафоновского муниципального округа