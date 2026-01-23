﻿На Смоленской АЭС стартовала ремонтная кампания — 2026





В соответствии с годовым графиком ремонтной кампании, утвержденным АО «Концерн Росэнергоатом», энергоблок №3 Смоленской АЭС отключен от сети для проведения испытаний систем, важных для безопасности. В частности, будет выполнен осмотр и профилактика лент сервоприводов системы управления и защиты, проведены испытания систем аварийного охлаждения реактора, систем надежного электроснабжения, проведена проверка аварийных защит реактора и других систем, важных для дальнейшей безопасной эксплуатации энергоблока. С этого важного комплекса мероприятий на Смоленской АЭС стартует ремонтная кампания 2026 года.

«В этом году перед Смоленской АЭС стоит задача — выдать в Единую энергосистему страны свыше 21,746 миллионов кВт-часов электроэнергии. Один из резервов для выполнения государственного задания — эффективное проведение ремонтной кампании, в установленные сроки и с безусловным соблюдением требований безопасности. Нам необходимо не только выдержать намеченные темпы ремонтных работ, но и сократить сроки относительно целевых значений, чтобы обеспечить дальнейшее надежное энергоснабжение потребителей и укрепить позиции Концерна «Росэнергоатом» как надежной энергогенерирующей компании России», — подчеркнул директор Смоленской АЭС Иван Сидоров.

В 2026 году запланированы два продолжительных по времени капитальных ремонта с элементами модернизации оборудования.

С 1 февраля стартует капитальный ремонт энергоблока №2 продолжительностью 76 суток, в ходе которого впервые будут выполнены работы по управлению ресурсными характеристиками (УРХ) активной зоны реактора.

С 26 апреля энергоблок №1 будет выведен в капитальный ремонт также продолжительностью 76 суток для проведения четвертого этапа работ по УРХ активной зоны реактора. Всего в этом году по программе УРХ запланировано отремонтировать по 150 ячеек на блоках №1 и №2.

С 26 сентября начнется текущий ремонт энергоблок №3 с внутриреакторным контролем. Также в ходе ремонтной кампании будет произведено регламентное обслуживание и диагностика основного и вспомогательного оборудования реакторного, турбинного, электрического и других цехов.