﻿Три ДТП произошло на железнодорожных переездах в Смоленской области по итогам 2025 года





По итогам 2025 года на железнодорожных переездах в Смоленской области произошло три дорожно-транспортных происшествия. В 2024 году не было зарегистрировано ни одного случая столкновения автотранспорта с подвижным составом.

Всего за прошедший год на переездах МЖД произошло 29 дорожно-транспортных происшествий, что на 3 больше, чем за предыдущий год, когда было зафиксировано 26 подобных случаев.

Все ДТП произошли вследствие грубых нарушений правил дорожного движения со стороны водителей автотранспорта. В большинстве случаев участниками аварий становились легковые автомобили, водители которых пытались пересечь железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, игнорируя требования световой и звуковой сигнализации. Напомним, 26 сентября 2025 года в результате столкновения грузового поезда с грузовым автомобилем на перегоне Голынки – Рудня произошел сход вагонов с последующим возгоранием груза, водитель автотранспортного средства погиб.

Железнодорожники обеспокоены ростом количества ДТП на переездах. Для повышения уровня безопасности на железнодорожных переездах Московская железная дорога уделяет особое внимание их техническому оснащению и состоянию. В 2025 года в Смоленской области году была проведена асфальтировка проезжей части на 28 переездах, а также произведен капитальный ремонт 3 переездов.

Кроме того, в течение года железнодорожники совместно с сотрудниками Госавтоинспекции регулярно проводят профилактические рейды и информационные мероприятия, в ходе которых автомобилистам напоминают о правилах пересечения железнодорожных путей и разъясняют последствия нарушений ПДД на переездах.