Сегодня – День российского студенчества.

Вместе со всеми его празднует и Вероника Дрюкова – одна из тех, кого отметили на ежегодном мероприятии «Премия года-2025» в рамках подведения итогов деятельности Сафоновского филиала СмолАПО.

Студентка третьего курса учится на логиста, но одновременно с этим развивает творческие способности и предпринимательскую жилку. Её пробные шаги в сторону организации собственного бизнеса были высоко оценены на разных этапах чемпионата профмастерства 2025 года: недаром Ника стала одной из тех, кто представлял Смоленскую область на межрегиональном этапе по профессиональному мастерству «Профессионалы» в компетенции «Предпринимательство» с проектом организации творческой мастерской «КреатиВиЯ».

– Изначально идея такой мастерской сформировалась благодаря участию в проекте «Бизнес рост» от «Мой бизнес Смоленск», – вспоминает Вероника. – Там я прошла обучение, узнала основы предпринимательства. Победила в этом проекте и начала готовиться уже к региональному чемпионату «Профессионалы». Было очень трудно, но меня направляла и поддерживала наставница – мой педагог Анна Сергеевна Малуева. Она научила меня всему: правильно выступать на публике, никого не бояться, работать быстро и чётко. Просиживала со мной в дни чемпионата до трёх часов ночи за компьютером и помогала составлять план выступления на следующий день. В итоге наши совместные усилия не прошли даром: я победила на региональном этапе.

На этом испытания не закончились, а, скорее, стали ещё интенсивнее, ведь началась подготовка к межрегиональному этапу чемпионата в Уфе. И снова – бессонные ночи, загруженные дни, работа за компьютером. Вероника сама удивляется, как она всё успела. Да ещё между делом устроила личную жизнь – вышла замуж!

Девушке очень понравилась столица Республики Башкортостан. Для участников чемпионата организовали экскурсию по городу, рассказали про традиции. Встретили радушно. За те три дня, что длились испытания по компетенциям, молодые люди посмотрели многие достопримечательности Уфы.

Юным профессионалам предстояла загруженная рабочая программа. Защита двух модулей о своём бизнес-проекте в первый день, ещё трёх – во второй. А в последние день, кроме подготовки двух модулей, нужно было дать интервью.

– Каждый день проходил в напряжении, в ожидании своего выступления. Например, давалось 45 минут на подготовку презентации на разные темы: маркетинговое исследование, планирование времени, анализ целевой аудитории, представление бизнес-идеи, представление прототипа своей продукции, анализ финансовой составляющей. Самым трудным для меня был режим 24/7, когда нервы на пределе, а бесконечным заданиям не видно конца и края. Выдохлись все – участники и наставники. Но полученный на чемпионате опыт неоценим. Думаю, для каждого будущего специалиста такой интенсив пойдёт только на пользу.

Сейчас Вероника Дрюкова приостановила свою деятельность в рамках придуманной ею творческой мастерской, так как выпускной курс требует всё большего времени на учёбу. Но в будущем она планирует снова проводить мастер-классы для детей и подростков, бескорыстно делясь своими задумками в рукоделии. А работать Ника хочет по той специальности, которую осваивает в стенах СмолАПО.