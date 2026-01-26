Губернатор Василий Анохин наградил талантливую молодежь Смоленщины

Наша молодежь – талантливая, творческая, активная. Именно молодым людям предстоит развивать регион и страну. В День российского студенчества в рамках открытия фестиваля «Ключи» василий Николаевич Анохин вручил награды победителям областного конкурса «Будущее Смоленщины».

Он направлен на поддержку и поощрение молодых людей от 14 до 35 лет, достигших первых успехов в науке и образовании, культуре, журналистике, спорте, бизнесе, добровольчестве и общественной работе. Лучших выбирали из 115 претендентов на победу, выдвинутых общественными объединениями, образовательными учреждениями, а также в порядке самовыдвижения. Всего в числе лидеров – 9 участников.

Все конкурсанты – неравнодушные и целеустремленные люди, которые своим примером доказывают, что стремление к знаниям, настойчивость и энергия позволяют достигать значимых результатов.

Кроме того, губернатор наградил победителей конкурса видеороликов в поддержку Смоленска в специальной номинации Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых». Участницы из Белгорода по результатам конкурса выиграли поездку в Смоленск. Они проявили творчество и креатив, и, в том числе, благодаря их активности Смоленск получил статус «Молодежной столицы России-2026».

– Уверен, что полученные знания и опыт помогут ребятам уверенно идти вперед, добиваться новых успехов и вносить вклад в развитие Смоленской области. Вы – наше настоящее и наше будущее! – отметил В.Н. Анохин.

