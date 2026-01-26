Губернатор Василий Анохин открыл фестиваль «Ключи»

В день студенчества Смоленск стал центром молодежной жизни. ОФестиваль «Ключи» дал старт реализации проекта «Смоленск – Молодежная столица России-2026».

Центральное событие фестиваля – большой молодежный концерт в Дворце спорта «Юбилейный». Программу открыла «Молодежная ковровая дорожка», по которой прошли активисты молодежных движений, представители студенческих организаций.

Концертная программа раскрыла концепцию фестиваля «Ключи», который станет основой года Молодежной столицы. Проект включает 12 тематических направлений – 12 «ключей», охватывающих основные сферы жизни молодежи и формирующих содержание всех мероприятий 2026 года, в том числе федерального уровня. Сегодня в Юбилейном были организованы тематические фотозоны, зоны отдыха и интерактивные площадки от Молодежного центра «Пушкинский». Формат выстроен таким образом, чтобы молодежь была не только зрителями, но и активными участниками событий.

– Завершился вечер выступлением дуэта Swanky Tunes. Их творческий проект начался в Смоленске и получил известность в нашей стране. Поздравляю всех с открытием фестиваля «Ключи» и стартом года «Смоленск – Молодежная столица России-2026»! – сказал Губернатор василий Анохин.