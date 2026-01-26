Губернатор Василий Анохин рассказал о соцконтракте как мере поддержки ветеранов СВО

– Поддержка участников СВО — это долг и моральная обязанность государства, подчеркивает наш Президент Владимир Владимирович Путин. (https://t.me/news_kremlin)Мы делаем все необходимое, чтобы обеспечить нашим бойцам необходимую поддержку. Во время реабилитации ветеран может пройти профориентацию, встретиться с представителями кадровых центров и сформировать свой личный карьерный маршрут.

На встречах с участниками СВО обсуждаем вопросы обучения и трудоустройства бойцов, возможности программы «Герои СВОего времени. Смоленск». Часто защитники говорят о желании начать собственное дело. Один из вариантов получить поддержку для открытия бизнеса – заключить социальный контракт.

С 2026 года для ветеранов СВО стали проще условия заключения соцконтрактов: теперь не требуется оценка уровня среднедушевого дохода. Это поручение Владимира Путина (https://t.me/news_kremlin) по итогам Прямой линии, которая состоялась в декабре. Участники, решившие открыть или развить свой бизнес в рамках соцконтракта, могут получить единовременную выплату до 350 000 рублей. Условия можно посмотреть в карточках.

В Смоленской области за 5 лет заключено почти 3 тысячи социальных контрактов. Они помогают людям в трудной жизненной ситуации, трудоустройстве, организации предпринимательской деятельности или ведения личного подсобного хозяйства. С 2024 года в регионе также действует региональный социальный контракт, который предусматривает выплату до 350 тысяч рублей на открытие бизнеса или ведение личного подсобного хозяйства. За два года было заключено почти 200 таких контрактов.