Корреспондента газеты «Сафоновская правда» наградил Губернатор Василий Анохин

Начинающий журналист Алиса Кузнецова стала победителем ежегодного областного конкурса «Будущее Смоленщины» в номинации «За успехи в области журналистики». Торжественная церемония награждения прошла в День студенчества в спорткомплексе «Олимпийский» областного центра.

Напомним, что Смоленск стал Молодёжной столицей России-2026. Это значит, что нас ждёт год, полный незабываемых событий, конструктивного общения и ярких впечатлений. Город открывает свои двери для молодёжи, чтобы вместе создавать будущее, воплощать идеи и находить новые горизонты.

Возможно, нашему молодому корреспонденту доведётся освещать эти важные и интересные моменты. Алиса, пусть твоя работа будет наполнена вдохновением, новыми открытиями и, конечно же, признанием. Желаем тебе блестящих репортажей, интересных интервью и всегда оставаться в центре событий! Удачи!

Марина ХОТУЛЁВА

Фото: vk.anohin67