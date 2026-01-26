От мензурки до кислородной подушки

В историко-краеведческом музее начала работу экспозиция, посвященная истории Сафоновской центральной районной больницы в советское время. Инициатор выставки – медсестра инфекционного отделения ЦРБ Татьяна Макеева.



В витринах представлено не только медицинское оборудование, но и одежда врача и пациента, посуда, а также фотографии, рассказывающие об развитии медицины на нашей земле.

Татьяна Анатольевна выразила благодарность всем, кто поделился своими воспоминаниями, историями, экспонатами, ветеранам и сотрудникам музея, которые подхватили её идею, а также дочери и мужу за поддержку.

