От мензурки до кислородной подушки

26.01.2026

В историко-краеведческом музее начала работу экспозиция, посвященная истории Сафоновской центральной районной больницы в советское время. Инициатор выставки – медсестра инфекционного отделения ЦРБ Татьяна Макеева.


В витринах представлено не только медицинское оборудование, но и одежда врача и пациента, посуда, а также фотографии, рассказывающие об развитии медицины на нашей земле.
Татьяна Анатольевна выразила благодарность всем, кто поделился своими воспоминаниями, историями, экспонатами, ветеранам и сотрудникам музея, которые подхватили её идею, а также дочери и мужу за поддержку.
Ещё больше фото по ссылке vk.com/album-4879998_309979851

Опубликовано в категории Здравоохранение и Это интересно

