Чат-бот в мессенджере MAX поможет смолянам записаться к врачу

Жителям Смоленской области доступна новая удобная услуга — чат-бот «Смоленск. Моё здоровье» в мессенджере MAX. Этот сервис позволяет эффективно управлять визитами в государственные поликлиники региона, не тратя время на звонки и поиск сайтов.

С помощью чат-бота можно в любое время суток записаться к врачу в любое государственное медучреждение области, оформить вызов врача на дом или отменить и перенести существующую запись. Важное преимущество сервиса — его круглосуточная работа.

Для подключения к боту необходимо зайти в мессенджер и найти в строке поиска «Смоленск. Мое здоровье». Далее следуйте по указаниям в боте.