﻿Зампред правительства Смоленской области поддержит проект курсанта программы «Герои СВОего времени. Смоленск»

Заместитель Председателя Правительства Смоленской области Дина Хнычева выразила готовность поддержать реализацию проекта курсанта «Герои СВОего времени. Смоленск» Павла Костина. Его дипломная работа посвящена повышению привлекательности рабочих специальностей среди молодежи и формированию устойчивых механизмов вовлечения молодых жителей региона в активную трудовую деятельность.
В ходе встречи с Диной Хнычевой Павел Костин рассказал, что основная цель инициативы заключается в повышении уровня трудоустройства молодежи, формировании позитивного имиджа рабочих профессий и стимулировании стабильного развития регионального рынка труда.
Заместитель Председателя Правительства одобрила представленную инициативу и дала ряд конструктивных предложений по доработке концепции. Было подчеркнуто намерение поддержать проект на стадии его практической реализации и оказания необходимой помощи для эффективного внедрения идей.
Напомним, в 2026 году в Смоленской области продолжилась реализация образовательной программы «Герои СВОего времени. Смоленск». Она направлена на подготовку управленческих кадров из числа участников СВО.
Курсанты уже прошли два обучающих модуля. Следующий запланирован с 13 по 22 февраля.
Обучение военнослужащих продлится до июня 2026 года. После успешной защиты дипломов выпускникам будут предложены места для трудоустройства.
