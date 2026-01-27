Встреча министра Екатерины Ефремовой с руководством «Золотой Нивы»: обсудили успехи и планы развития

Министр сельского хозяйства и продовольствия Смоленской области Екатерина Ефремова провела рабочую встречу с директором передового предприятия «Золотая Нива» Евгением Бариловым.

В ходе встречи были подведены итоги 2025 года и намечены планы на перспективу. Особое внимание уделено вопросам увеличения поголовья крупного рогатого скота и социальной ответственности бизнеса, в том числе участию компании в создании и развитии агротехнологических классов для подготовки будущих кадров.

«Золотая Нива» из Сафонова — яркий пример современного и динамичного агропредприятия, которое не только показывает выдающиеся производственные результаты, но и активно участвует в жизни региона.

Ими гордится Смоленщина: хозяйство вошло в общероссийский рейтинг самых эффективных молочных ферм, заняв 15-е место в стране. top.milknews.ru/efficiency

Рост — их норма: несмотря на высокие результаты, компания не останавливается. Сегодня поголовье фуражных коров уже превышает 2600 голов, а суточный надой достиг 90 тонн молока.

Технологии и качество: ферма с самым современным оборудованием, собственная кормовая база и высокие стандарты качества позволяют поставлять продукцию крупнейшим федеральным переработчикам.

Люди — главный ресурс: в компании трудятся 150 профессионалов, а в планах — дальнейшее расширение комплекса.

Поздравляем коллектив «Золотой Нивы» с впечатляющими достижениями и уверенным ростом! Такие предприятия — надежный фундамент продовольственной безопасности и развития агропромышленного комплекса нашего региона.

Источник: Минсельхоз Смоленской области