В Десногорске наградили лучших авторов юбилейного X литературного конкурса Смоленской АЭС «Энергия таланта-2025»

2025 году конкурс был посвящен 80-летию атомной промышленности, 80-летию великой Победы и Году защитника Отечества.

Творческий вечер в информационно-выставочном комплексе Смоленской АЭС в теплой дружеской атмосфере объединил талантливых людей Десногорска и Рославля.

«Выражаю искреннюю благодарность за вашу увлеченность и заинтересованность. Своим творчеством вы сохраняете историю, создаете живую связь поколений, вдохновляете других, подтверждая, что энергия таланта — такая же неиссякаемая сила, как и атомная», — подчеркнул в приветственном слове заместитель директора Смоленской АЭС Эдуард Сеновоз.

В конкурсе приняли участие 30 авторов. На суд жюри они представили более 40 работ в жанрах эссе, очерка, стихотворения, песни, посвященных достижениям атомной промышленности и ее будущему, первостроителям Смоленской АЭС и Десногорска, героям Великой Отечественной войны, поисковому движению.

Например, ученик школы №7 города Рославля Тимофей Магидов поделился историей подвигов своих прадедов, которые в годы войны доблестно сражались за Родину с немецко-фашистскими захватчиками. Трогательные пронзительные истории героического пути своих двух прабабушек рассказал в эссе «Две Анны» ученик 7 класса школы №2 Десногорска Серафим Рачек. Героям сегодняшнего дня, бойцам поисковых отрядов, которые возвращают из небытия павших в боях солдат и офицеров, были посвящены работы учащегося ТО «Объективно» Дома детского творчества Десногорска Ярослава Пушкарева и учителя школы №4 города атомщиков Татьяны Коцобовой.

На вечере мастера художественного слова с удовольствием поделились своими произведениями. Юная поэтесса Ксения Сычева прочла стихотворение «Альбома старые страницы», посвященное прадеду-фронтовику. «Стихи пишу давно, и такие конкурсы дают мне возможность делиться своим творчеством с другими талантливыми людьми», — отметила она после выступления.

Методист Дома детского творчества Татьяна Кужаниязова рассказала о том, как благодаря проекту «Территория успеха: МультиКЛИПация» и грантовой поддержке Росатома в Десногорске начала работу студия детской мультипликации. Создание мультфильмов настолько увлекло педагога, что она сама освоила этот процесс и теперь учит этому детей. В подтверждение слов показала мультфильм, созданный ее воспитанниками.

«Многие люди считают, что мультфильмы создают только профессионалы на студиях, и даже не подозревают, что каждый из нас может сделать свой мультфильм! Спасибо Росатому за возможности творчески развиваться и детям, и педагогам», — отметила она.

Финальным аккордом вечера стало награждение победителей и призеров конкурса. Ими стали: среди детей — Ксения Сычева, Анна Денисова, Мария Козлова, Серафим Рачек, Тимофей Магидов, Максим Воронцов, Анна Жолобова и Ярослав Пушкарев, среди взрослых — Татьяна Кужаниязова, Игорь Байбиков, Татьяна Коцобова и Алла Мосягина. Все они отмечены дипломами и сувенирами Смоленской АЭС.