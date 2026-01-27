Губернатор Василий Анохин заявил, что по итогам 2025 года Смоленская область заняла 7-е место среди субъектов Центрального федерального округа по темпам роста малого и среднего предпринимательства



Это результат системной работы по созданию благоприятных условий для бизнеса в регионе.

По итогам 2025 года количество малых и средних предприятий в Смоленской области увеличилось более чем на 1,3 тысячи и составило свыше 40,5 тысяч субъектов. По темпам прироста регион превысил средний показатель по ЦФО. Наибольший прирост – в городе Смоленске, Смоленском, Ярцевском и Вяземском муниципальных округах.

Структура малого и среднего предпринимательства в регионе остается стабильной. Наибольшую долю занимают оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, транспортировка и хранение, строительство, обрабатывающие производства.

Положительная динамика отмечена и по отдельным отраслям. Наибольший прирост субъектов МСП в 2025 году – в сфере оптовой и розничной торговли, гостиничного бизнеса и общественного питания, транспортировки и хранения, а также в профессиональной, научной и технической деятельности.

– Помогаем смоленским предпринимателям развивать и модернизировать производство, расширяя меры поддержки и снижая административные барьеры. Большой вклад в устойчивое развитие субъектов МСП вносит грантовая программа «Первый старт». Она дает возможность начинающим предпринимателям получить финансовую поддержку при реализации стартапов. За 2024-2025 года данной поддержкой воспользовались более 330 индивидуальных предпринимателей. В этом году продолжим ее реализацию. Наша задача – сохранить устойчивую динамику роста МСП и создать в регионе комфортные условия для его развития, – рассказал Губернатор смоленской области Василий Анохин.