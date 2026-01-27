Губернатор Василий Анохин напомнил о важной мере поддержки семей

С января 2025 года на Смоленщине реализуется проект «Подарок новорожденному». Набор необходимых вещей для ухода за малышом родители получают сразу после выписки из роддома.

Мера поддержки доступна смоленским семьям, где в период с 1 января 2025 года родился ребенок. За год действия программы было выдано более 4 тысяч комплектов. Каждый набор включает 28 предметов первой необходимости: комбинезоны, носочки, пеленки, подгузники, гигиенические принадлежности, средства для кормления и многое другое.

– «Подарок новорожденному» — часть нашей большой работы по поддержке семей. В регионе реализуется программа по повышению рождаемости, в которую входят более 70 мероприятий. Она рассчитана до 2030 года, объем финансирования составляет свыше 3 млрд рублей, – подчеркнул Губернатор смоленской области Василий Анохин.

С января 2026 года в рамках нацпроекта «Семья» в регионе введены дополнительные меры поддержки: компенсация (оплата) 50% стоимости обучения детей из многодетной семьи в организациях среднего профессионального образования, единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующих детей в молодой семье, единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности учащихся профессиональных образовательных учреждений.