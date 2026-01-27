Жить, учиться и веселиться

В День российского студенчества на сцене Центрального дворца культуры прошёл праздничный концерт.

Бывших, настоящих и будущих студентов поздравила директор ЦДК, депутат Смоленской областной Думы Нина Снытина. Она пожелала зрителям концерта пронести в душе свет радости, открытий и свершений, которые возможны только в юности. И напомнила, что Смоленск получил титул Молодёжной столицы России–2026, так что юное поколение смолян ждёт весьма насыщенный год. Скучать точно не придётся!

Кому как не молодежи было в этот день дарить хорошее настроение публике! С творческими номерами выступили хореографические коллективы «Ритм» и «Пластилин», театр моды «Бомонд», молодежные рок-группы «С-300», «Метаморфозы», «Макросъемка», «Мир в отражении», Екатерина Пучкова и Илья Минаков. Танцевальную композицию на песню Стаса Море «Будь первым» подготовили студенты Сафоновского филиала СмолАПО и активисты «Движения первых».

