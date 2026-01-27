Молодёжь Смоленской области встретилась с жителями блокадного Ленинграда

В преддверии исторической даты — Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады — активисты движения «Волонтёры Победы» организовали особенные встречи с теми, чьё детство и юность пришлись на те героические и трагические 872 дня.

Эти диалоги — важнейшие уроки подлинного патриотизма, непоколебимой веры и силы человеческого духа. Из первых уст молодое поколение услышало истории о том, как в условиях невыносимых испытаний люди сохраняли человечность, взаимовыручку и твёрдую уверенность в Победе.

«Для молодёжи такие встречи бесценны. Они превращают страницы учебников в живую память. Видеть свет в глазах этих героев, чувствовать их стойкость — это и есть основа настоящего, глубокого патриотизма»,

— отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин. Мы верим, что именно такая живая связь поколений — разговор, внимание, личная история — позволяет сохранить нашу общую память и передать главные ценности: любовь к Родине, уважение к подвигу предков и ответственность за будущее страны.

27 января — важная дата, когда вся страна объединяется, чтобы почтить память героев, переживших блокаду, и тех, кто отдал свои жизни за освобождение Ленинграда. Это день общей скорби, величайшего уважения и вечной памяти.