«Поехали!» «Единая Россия» дала старт юбилейному фестивалю имени Юрия Гагарина

Впервые конкурс «Знаете, каким он парнем был!» провели 10 лет назад – инициаторами конкурса стали Игорь Ляхов и знаменитый космонавт Алексей Архипович Леонов

В этом году исполняется 65 лет с момента, как смолянин Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый полет человека в космос. Подвигу известного на весь мир земляка посвящен проект «Единой России» «Знаете, каким он парнем был!». В этом юбилейном году его планируют провести с еще большим размахом.

«Важнейшая задача конкурса – сохранение исторической памяти. Через фестиваль мы вовлекаем молодежь, чтобы она знала и помнила о подвиге знаменитого на весь мир земляка Юрия Алексеевича Гагарина, который прошел большой путь от простого сельского паренька до космических высот. Он был послом мира, сегодня это особо актуально. Будем ждать на нашем конкурсе и детей, и взрослых, надеемся, что год 65-летия первого полета отметим еще масштабнее. Приглашаем всех на самый космический фестиваль», — отметил секретарь реготделения «Единой России», председатель облдумы Игорь Ляхов.

Уже третий год «Знаете, каким он парнем был!» проходит как праздник творчества и спорта, ведь в его основе – партийные проекты «Культура малой Родины», «Детский спорт», «Историческая память» и «Выбор сильных». Старт сезону 2026 года дали на первом заседании организационного комитета. Его председателем избран сенатор РФ Артем Малащенков, который также курирует творческое направление фестиваля. В составе оргкомитета – депутаты Госдумы Сергей Неверов и Артем Туров, представители профильных министерств и спортивных федераций, деятели искусства.

Артем Малащенков напомнил, что в этом году смолян ждут как привычные конкурсы вокала, хореографии, изобразительного искусства, так и новый – инструментального исполнительства.

«Мне посчастливилось быть членом жюри конкурса на протяжении последних лет в направлении, где представлены вокал и хореография. «Знаете, каким он парнем был!» охватывает весь наш регион, не только муниципальные центры и Смоленск. Очень не хватало направления инструментального исполнительства, поэтому я внес предложение конкурс расширить. У нас в области очень много талантливой молодежи, в том числе достойных инструментальных исполнителей, которые смогут показать хороший результат», — поделился художественный руководитель и дирижер Детского оркестрового объединения Смоленского дворца творчества детей и молодежи, Заслуженный учитель России Александр Зуй.

В «Детском спорте» предстоят турниры по баскетболу, волейболу, мини-футболу, каратэ, а также с этого года по спортивным танцам и турниковому силовому многоборью «Сила дворов». В «Выборе сильных» запланированы соревнования по самбо, дзюдо и тхэквондо.

В рамках «Исторической памяти» от юных смолян будут ждать исследовательские работы о Юрии Алексеевиче Гагарине – о том, как его имя увековечено в регионе и каким первого в космосе видит молодежь.

Отметим, что в этом году, как и в 2025-м, «Знаете, каким он парнем был!» получил поддержку Губернатора Василия Анохина. Это позволяет провести конкурс еще масштабнее. В прошлом сезоне фестиваль спорта и творчества собрал более 18 тысяч участников.

Местные этапы конкурса стартуют уже в феврале. А большой гала-концерт планируют провести накануне 12 апреля – дня, когда Юрий Гагарин открыл путь в космос для всего человечества.