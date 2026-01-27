﻿В Смоленской области разработают региональный стандарт организации социального питания

На базе ФГБОУ ВО «Смоленская государственная сельскохозяйственная академия» состоялось заседание круглого стола на тему: «Специализированное детское и лечебное питание: производство и реализация на территории Смоленской области». В мероприятии приняли участие представители региональных органов исполнительной власти, ведущие ученые и эксперты в области пищевых технологий и здравоохранения.

Основной целью встречи стала выработка стратегических решений по созданию в регионе современной научно-производственной базы для обеспечения подрастающего поколения качественным и лечебным питанием.

С приветственным словом к участникам обратилась Министр сельского хозяйства и продовольствия Смоленской области Екатерина Ефремова, которая подчеркнула, что развитие сегмента специализированного питания является приоритетным направлением для агропромышленного комплекса региона и имеет стратегическое значение для укрепления здоровья населения.

Ключевым пунктом повестки стал доклад директора НИИ детского питания Сергея Симоненко. Он представил «дорожную карту» развития отрасли, базирующуюся на уникальных разработках института, включая гипоаллергенные смеси на основе козьего и кобыльего молока, а также специализированные продукты для детей с нутриентной недостаточностью и ожирением. По результатам обсуждения экспертами были сформулированы следующие инициативы для реализации в Смоленской области:

1. Внедрение единой концепции модернизации системы школьного питания.

2. Разработка и утверждение регионального стандарта организации питания в детских коллективах.

3. Подготовка научно-технической документации для запуска производства специализированных продуктов на базе местных предприятий.

4. Применение механизмов офсетных контрактов для привлечения инвестиций в отрасль.

5. Инициирование разработки проекта областного закона «Об организации социального питания».

В ходе дискуссии Елена Симоненко (НИИ детского питания) подробно раскрыла потенциал офсетных контрактов как эффективного инструмента для локализации высокотехнологичных производств в регионе.

По итогам круглого стола участники встречи подтвердили готовность стать пилотным регионом по формированию комплексной системы безопасного и здорового питания. Сформированные предложения будут переданы в профильные ведомства для дальнейшей проработки и внедрения.

«Здоровье наших детей — это основа будущего Смоленской области и всей страны. Мы должны не просто обеспечивать образовательные учреждения качественными продуктами, а выстраивать современную систему питания, основанную на передовых научных достижениях и строгом контроле качества. Крайне важно, чтобы в этой цепочке были задействованы, в том числе наши смоленские производители. Это позволит нам гарантировать свежесть и безопасность продукции, а также даст новый импульс развитию регионального агропромышленного комплекса», — прокомментировал Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Пресс-служба Правительства Смоленской области

Фото Минсельхоз Смоленской области