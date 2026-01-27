﻿Итоги рабочей недели Губернатора Василия Анохина

До космоса рукой подать

В Москве Губернатор провел встречу с генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Бакановым. Обсуждались вопросы сотрудничества по развитию в нашей области инновационной и научно-исследовательской деятельности, систем подготовки высококвалифицированных кадров для ракетно-космической промышленности, а также цифровой трансформации производств и использования производственных мощностей, расположенных на территории региона в интересах отрасли. «У нашей промышленности серьезный потенциал для участия в высокотехнологичных проектах «Роскосмоса», — прокомментировал итоги встречи Василий Анохин. – Договорились, что особое внимание уделим развитию высокотехнологичных производств, внедрению инноваций, реализации политики импортозамещения».

Смоленская область – регион, привлекательный для инвесторов

На первом в этом году заседании регионального Правительства обсуждались вопросы инвестиционной политики. Сегодня в регионе реализуется более 100 значимых инвестиционных проектов. Общий объём привлеченных средств по ним превышает 100 млрд рублей. Работают индустриальные парки «Феникс» и «Сафоново», особая экономическая зона «Стабна», где для резидентов предусмотрены налоговые льготы, инфраструктурная и административная поддержка. Также предприниматели получают содействие на всех этапах реализации их проектов. Особый акцент делается на снижении административной нагрузки на бизнес.

«Результаты этой работы очевидны, — подчеркнул Глава региона. – В прошлом году в рамках Петербургского международного экономического форума были объявлены итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, где Смоленская область заняла 5-е место. Также в 2025 году по динамике инвестиций регион вышел на 5-е место среди субъектов Центрального федерального округа и занял 20-е место по России».

Рабочая поездка в Ярцевский округ

Во время визита Василий Анохин традиционно встретился с участниками специальной военной операции и их семьями, а также с представителями ветеранских организаций. «Ребята, которые возвращаются с фронта, особенно нуждаются в нашей поддержке, — заявил Губернатор. – Многим необходимы квалифицированная медицинская помощь, реабилитация и социальная адаптация, содействие в трудоустройстве. Поэтому ни один волнующий их вопрос не оставляем без внимания».

Также Глава региона оценил ход модернизации производства на ярцевском предприятии по производству спецтканей «СТК Производственная компания». Инвестпроект реализуется при поддержке Фонда развития промышленности. Суммарный объем инвестиций превышает 1,5 млрд рублей. Уже в марте запланировано открытие нового цеха, в котором будут производить ткани для одежды сотрудников силовых и других ведомств.

Социальная политика – в приоритете

На встрече с председателем Фонда пенсионного и социального страхования России Сергеем Чирковым было подписано Соглашение о сотрудничестве. Документ подразумевает объединение ресурсов Правительства области и Фонда в решении задач, поставленных Президентом РФ и направленных, в первую очередь на обеспечение благополучия граждан.

Особое внимание сотрудники Фонда уделяют людям пожилого возраста. Значимую роль в их социальной адаптации играет деятельность Центров общения старшего поколения. Сегодня они работают в 22 муниципальных образованиях области. В 2025 году их посетителями стали почти 18 тысяч смолян.

Мечты сбываются

Благодаря Всероссийской акции «Ёлка желаний» Василий Анохин познакомился с девятиклассницей Ярославой Носаревой и её мамой Ольгой Александровной – дочерью и супругой полковника Алексея Владимировича Носарева, который героически погиб в ходе специальной военной операции. Девушка готовится к поступлению в высшее военное авиационное училище, увлекается воздушной гимнастикой и фигурным катанием. Ярослава стала одной из многих смоленских детей, которые получили новогодние подарки от членов Правительства области. Губернатор с удовольствием выполнил желание девушки и подарил ей фигурные коньки.

На страже закона и правопорядка

Губернатор принял участие в расширенной коллегии областного Управления Министерства внутренних дел России. По итогам прошедшего года в регионе сохранилась тенденция снижения общего массива регистрируемой преступности. В частности, снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений, грабежей, экономических преступлений и совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Особое внимание Василий Анохин обратил на то, что почти на 10% снизилось количество дорожно-транспортных происшествий. «Поэтому обязательно продолжим установку на дорогах камер фото- и видеофиксации, а также приведение дорожной сети в нормативное состояние по всей области», — сообщил Глава региона.

Отдельно Губернатор отметил вклад сотрудников внутренних дел в обеспечение правопорядка во время подготовки и празднования 80-летия Великой Победы.

Высокий статус – высокая ответственность

В регионе началась масштабная работа по реализации проекта «Смоленск – молодёжная столица России», который был присвоен нашей областной столице по итогам Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых» Росмолодежи.

«Этот статус даёт нам право и возможность проводить ключевые мероприятия федерального уровня в рамках государственной молодёжной политики, — подчеркнул Василий Анохин на заседании Организационного комитета по подготовке и реализации проекта. – Важно, чтобы молодежь была максимально вовлечена в подготовку и участие в этих мероприятиях, а также использовала уникальный опыт наставников, лидеров молодежного движения».

Основой проекта станет многоэтапное событие – молодежный фестиваль «Ключи». Он охватывает 12 тематических направлений: студенчество, здоровье, культура, космос, Победа, молодость, семья, дружба, путешествия, карьера, наставничество и добрые дела. Запланированы образовательные, культурные, спортивные, волонтерские и просветительские мероприятия. И, как сказал Губернатор, «наша задача – приложить все усилия, чтобы этот год стал по-настоящему ярким, знаковым и запоминающимся не только для смолян, но и для всей российской молодежи».

День российского студенчества на Смоленской земле

Именно в этот день фестиваль «Ключи» официально стартовал во время большого молодёжного концерта во Дворце спорта «Юбилейный». На его пространстве были организованы тематические фотозоны, зоны отдыха и интерактивные площадки от Молодежного центра «Пушкинский», а активисты молодёжных движений и представители студенческих организаций прошли по «Молодёжной ковровой дорожке». Весь формат праздника был выстроен таким образом, чтобы молодые люди были не столько зрителями, сколько активными участниками события.

Здесь же Губернатор вручил награды победителям областного конкурса «Будущее Смоленщины», который направлен на поддержку и поощрение молодых людей от 14 до 35 лет, достигших первых значимых успехов в науке и образовании, культуре, журналистике, спорте, бизнесе, добровольчестве и общественной работе.

«Уверен, что полученные знания и опыт помогут уверенно идти вперед, добиваться новых успехов и вносить вклад в развитие Смоленской области, –сказал Василий Анохин, поздравляя лауреатов конкурса и всех участников праздника. – Все вы они очень энергичные и целеустремлённые люди, которые принесут ещё много пользы нашему региону. Все они очень энергичные и целеустремлённые люди, которые, я уверен, принесут ещё много пользы нашему региону.Вы – наше настоящее и наше будущее!».