Будущее России создается руками молодежи

25 января в России отмечается День студента – праздник, который объединяет миллионы молодых людей по всей стране.

Будущее России создается руками молодежи. Именно новое поколение, как наиболее активная и творческая часть общества, непосредственно формирует образ завтрашнего дня, строит его и будет передавать эстафету развития следующим поколениям в великой, тысячелетней державе.

Формирование образа будущего России становится ключевой задачей современной государственной кадровой политики. Приоритетом является системное вовлечение активной студенческой молодежи во все сферы жизни страны – для обеспечения преемственности ценностей и устойчивого развития.Особую актуальность эта повестка приобретает в контексте реализации стратегических национальных проектов, долгосрочный успех которых напрямую зависит от подготовки и мировоззрения нового поколения. Что является, на ваш взгляд, главным фактором успеха для личной и профессиональной реализации студента? Какие конкретные механизмы вовлечения и самореализации молодежи существуют в вашем регионе? Как, по вашему мнению, наладить работу со студентами, чтобы она стала более эффективной?

Бабурченков Виталий Сергеевич

Лектор Российского общества «Знание», начальник управления по социальной и воспитательной деятельности СмолГУ

День студента – праздник, который объединяет миллионы молодых людей по всей стране и напоминает: будущее России создаётся в аудиториях, лабораториях, волонтёрских штабах и проектных командах. Главный фактор успеха студента сегодня – сочетание профессиональных компетенций, инициативности и ответственности. Важно уметь работать в команде, принимать решения и доводить идеи до результата. Именно такие качества формируют кадровый резерв страны и обеспечивают реализацию национальных проектов, на что неоднократно обращал внимание Президент России Владимир Путин.

Чтобы работа со студентами стала эффективнее, важен переход от разовых событий к постоянным траекториям. Практика и стажировки, наставничество, проектные команды под реальные задачи региона, поддержка инициатив грантами и понятная система социальных лифтов. В этом и состоит управленческий подход, который последовательно развивает губернатор Василий Анохин: студент должен ощущать, что в регионе можно уверенно строить профессиональную и общественную жизнь, видеть перспективу и чувствовать уважение к своему труду и инициативе.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Российское студенчество — это будущее России. Обучающиеся колледжей и техников, академий и университетов овладевают знаниями, необходимыми в их будущей профессии. Знания, которые они получат в ходе обучения, а также тот культурный и морально-нравственный стержень, который они обретут в ходе учёбы, станут для них фундаментом жизненного пути. А жизненный путь миллионов нынешних студентов и сформирует в будущем вектор развития России.

