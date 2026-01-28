Вопрос использования неиспользуемых зданий и помещений Губернатор Василий Анохин озвучил на совещании с главами муниципалитетов

В регионе проанализировали использование свыше 100 объектов, которые находятся в муниципальной собственности: школ, физкультурно-оздоровительных комплексов, домов культуры, библиотек, музеев, кинотеатров и других учреждений. По итогам этой работы определены 43 свободных объекта, помещения которых можно использовать для осуществления предпринимательской деятельности.



– Приняли решение, что такие помещения будем предлагать начинающим предпринимателям, в том числе в рамках реализации грантовой программы «Первый старт» и при заключении социальных контрактов. В школах эти площади можно использовать под организацию образовательной деятельности и спортивные секции. В библиотеках разместить образовательные центры и цифровые сервисы. Помещения кинотеатров могут быть задействованы под кафе, клубы интеллектуальных игр, образовательные кружки, залы для мероприятий. В ФОКах можно организовать спортивные секции и пункты проката инвентаря, – рассказал Губернатор Смоленской области Василий Анохин.



Губернатор поручил предусмотреть для предпринимателей льготные условия аренды: на период ремонта, который может занять до одного года, предприниматели смогут арендовать помещения за 1 рубль в месяц, а после завершения ремонтных работ в течение двух лет арендная плата составит 50% от рыночной стоимости. По истечении этого срока предполагается переход на полную рыночную ставку.



Общая задача власти – создать дополнительные возможности для развития малого и среднего бизнеса.

Ознакомиться с перечнем помещений можно по ссылке. (https://cpp67.ru/mery-podderzhki/perechen-neispolzuemyh-zdanij-oblastnyh-gosudarstvennyh-uchrezhdenij/)