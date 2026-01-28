Первоклассников начальной школы-детского сада посвятили в огнеборцев

По словам их классного руководителя Ольги Владимировны Шаховой, это уже третья по счёту добровольная пожарная дружина, наставником которой она становится. Нынешнюю дружину решили назвать «Искрята». От этого слова веет чем-то живым, сверкающим, игривым и миниатюрным.
Инструктор ВДПО Елена Михайловна Воробьёва вручила юным коллегам удостоверения юных пожарных. Затем ребята разыграли сказку «Кошкин дом», где на помощь главным героям пришли юные огнеборцы. В постановке ребята напомнили главные правила: не разводить огонь без присмотра взрослых, не баловаться со спичками, сохранять спокойствие в случае возникновения пожара и вызывать спасателей по телефонам 101 или 112.
Впереди у «Искрят» много интересных, важных и полезных дел. И пусть мальчишки и девчонки не станут профессиональными спасателями, но воспитание профилактических и пожарно-технических навыков, гражданского мужества, благородства, находчивости, коллективизма и творчества, а также физической закалки, непременно поможет им в будущем. А возможно, спасёт чьи-то жизни.
