﻿В Смоленской области подвели итоги областного конкурса «Лучший работник культуры Смоленщины»

Лучших работников культуры определили в Смоленской области. Итоги подвели на заседании конкурсной комиссии по определению победителей областного конкурса под председательством заместителя председателя регионального Правительства Анастасии Гапеевой.

Заявки на участие направили 59 работников и 10 творческих коллективов региона. По итогам определены лучшие в различных номинациях.

В номинации «Лучший работник культурно-досугового учреждения» победу одержали чтец-мастер художественного слова КДЦ «Губернский» Дмитрий Нестеров и хормейстер районного Дома культуры Смоленского муниципального округа Иоланна Опалева.

В номинации «Лучший работник музея» победила хранитель фонда Кардымовского историко-краеведческого музея Ирина Громова. Среди работников учреждений дополнительного образования детей лучшими признаны: в первой группе (муниципальные учреждения допобразования г. Смоленска) — преподаватель Детской школы искусств № 3 им. О. Б. Воронец Оксана Разумович, во второй группе (муниципальные учреждения допобразования за пределами Смоленска) — преподаватель Ярцевской ДШИ Ирина Журавская.

В номинации «Лучший работник библиотеки» победителями стали: в первой группе (областные государственные библиотеки) — заведующий сектором инновационных технологий и экологической информации отдела социально значимой информации Смоленской областной библиотеки им. А. Т. Твардовского Ольга Хецева, во второй группе (муниципальные библиотеки) — директор Руднянской Централизованной библиотечной системы Ольга Кирьякова. Звание «Лучший работник театрального и концертного учреждения» присвоено заслуженному артисту Российской Федерации, артисту драмы, ведущему мастеру сцены Смоленского драмтеатра Игорю Голубеву.

В номинации «Лучший работник в сфере архивного дела» победила начальник отдела реставрации и переплёта документов Государственного архива Смоленской области Анастасия Федотова. В номинации «Лучший творческий самодеятельный коллектив» отмечены: народный самодеятельный хореографический коллектив «Вдохновение» (Краснинский муниципальный округ), образцовый самодеятельный коллектив вокальный ансамбль «Разноцветные острова» Центрального Дворца культуры из Сафоновского муниципального округа.

«Смоленская область – это регион, который богат историей, культурой и талантливыми людьми. Работники культуры – это наставники, которые передают историю и культуру следующим поколениям, бережно сохраняя память. Для нас важно поддерживать таких людей. «Желаю победителям успехов и вдохновения в новых свершениях», — сказалГубернатор Смоленской области Василий Анохин.

Церемония награждения состоится в рамках торжественного собрания, посвященного празднованию Дня работника культуры.

Пресс-служба Правительства Смоленской области

Фото Сафоновского Центрального дворца культуры